< sekcia Ekonomika
Letiskom Bratislava v januári prešlo 195.000 cestujúcich
Otvorenie základne dopravcu Wizz Air s množstvom nových leteckých spojení sa v roku 2026 prejavuje rekordným nárastom cestujúcich na letisku.
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) začalo rok 2026 historicky rekordným trojciferným rastom počtu cestujúcich. V januári odbavilo spolu vyše 195.000 pasažierov, o 127 % viac ako v januári 2025, keď ich bolo 86.000, informovala vo štvrtok hovorkyňa letiskovej spoločnosti Veronika Demovičová.
„Tohtoročný januárový prevádzkový výsledok prináša opäť historický mesačný rekord pre letisko v Bratislave. Rekordných 195.110 cestujúcich je najvyšších počtom odbavených cestujúcich v januári v celej 75-ročnej histórii letiska, je absolútnym januárovým top výsledkom,“ uviedol generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota.
Podľa neho je zrejmé, že otvorenie základne dopravcu Wizz Air s množstvom nových leteckých spojení sa v roku 2026 prejavuje rekordným nárastom cestujúcich na letisku. „Medzi najvyužívanejšie letecké linky s odletom z Bratislavy sa dostali Barcelona a Košice, a to vďaka denným letom, ale aj novinky Neapol či Alicante,“ priblížil šéf letiska.
Počet všetkých odletov a pristátí sa v januári zvýšil o 35 % na 2001 letov. Letecká preprava nákladu v prvom mesiaci roka vzrástla medziročne o 18 % na 1643 ton.
„V januári pribudli aj štyri úplne nové letecké linky z Bratislavy s Wizz Air, a to pravidelné odlety do Kutaisi v Gruzínsku, do Kišiňova v Moldavsku, do Larnaky na Cypre či do arménskeho Jerevanu,“ uviedla Demovičvá. Nepravidelnej charterovej doprave podľa nej v januári dominovali odlety z Bratislavy do Salalahu v Ománe, Punta Cany v Dominikánskej republike či na ostrov Phu Quoc vo Vietname.
„Tohtoročný januárový prevádzkový výsledok prináša opäť historický mesačný rekord pre letisko v Bratislave. Rekordných 195.110 cestujúcich je najvyšších počtom odbavených cestujúcich v januári v celej 75-ročnej histórii letiska, je absolútnym januárovým top výsledkom,“ uviedol generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota.
Podľa neho je zrejmé, že otvorenie základne dopravcu Wizz Air s množstvom nových leteckých spojení sa v roku 2026 prejavuje rekordným nárastom cestujúcich na letisku. „Medzi najvyužívanejšie letecké linky s odletom z Bratislavy sa dostali Barcelona a Košice, a to vďaka denným letom, ale aj novinky Neapol či Alicante,“ priblížil šéf letiska.
Počet všetkých odletov a pristátí sa v januári zvýšil o 35 % na 2001 letov. Letecká preprava nákladu v prvom mesiaci roka vzrástla medziročne o 18 % na 1643 ton.
„V januári pribudli aj štyri úplne nové letecké linky z Bratislavy s Wizz Air, a to pravidelné odlety do Kutaisi v Gruzínsku, do Kišiňova v Moldavsku, do Larnaky na Cypre či do arménskeho Jerevanu,“ uviedla Demovičvá. Nepravidelnej charterovej doprave podľa nej v januári dominovali odlety z Bratislavy do Salalahu v Ománe, Punta Cany v Dominikánskej republike či na ostrov Phu Quoc vo Vietname.