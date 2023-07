Letiskom Košice prešlo za prvý polrok takmer štvrť milióna cestujúcich

Košice 11. júla (TASR) - Bránami letiska Košice prešlo od januára do júna tohto roka 247.803 cestujúcich. V medziročnom porovnaní ide o 29-percentný nárast. V porovnaní s predcovidovým rokom 2019 ide o nárast o 13 percent. TASR o tom za letisko informoval Juraj Toth.



Viac ako 207.000 cestujúcich využilo podľa neho pravidelné linky do jednej zo siedmich destinácií, ktorými sú Dublin, Liverpool, Londýn-Luton, Londýn-Stansted, Praha, Varšava a Viedeň. Ďalších takmer 39.000 cestujúcich letelo v rámci charterových letov a zvyšných necelých 2000 ľudí využilo lety všeobecného letectva.



"Naše štatistiky za prvých šesť mesiacov tohto roka potvrdzujú trend rastúceho dopytu po cestovaní lietadlom. V priemere sa objem civilnej leteckej prepravy v Európe ešte nedostal nad úroveň roka 2019," uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak.



V prvej polovici roka bol najsilnejším mesiacom jún so 71.144 vybavenými cestujúcimi. Toth pripomenul, že práve v júni sa naplno rozbehla letná dovolenková sezóna.