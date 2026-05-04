< sekcia Ekonomika
Letná brigáda môže odštartovať kariéru, nielen priniesť peniaze
Dohoda o brigádnickej práci študentov musí byť vždy písomná a obsahovať presné podmienky.
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Letná brigáda nemusí byť len o rýchlom zárobku. Pre mnohých mladých ľudí predstavuje prvý reálny kontakt s pracovným trhom a často aj šancu získať prácu do budúcnosti. Informuje o tom personálna agentúra Grafton Recruitment Slovakia, ktorá zároveň upozorňuje, že na Slovensku je dnes takmer 124.000 voľných pracovných miest, pričom viac ako 50.000 je vhodných aj pre absolventov.
Brigády podľa odborníkov zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní pracovných návykov. Mladí si v praxi osvojujú dochvíľnosť, zodpovednosť či komunikáciu v tíme. Firmy pritom brigádnikov nevnímajú len ako dočasnú náhradu počas dovoleniek, ale aj ako potenciálnych budúcich zamestnancov. „Letná brigáda je pre mladého človeka často prvý reálny kontakt s tým, ako funguje pracovný svet. A pre firmu je to zas veľmi praktický spôsob, ako si v praxi overiť svojich ‚budúcich ľudí‘,“ uviedla marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Recruitment a Gi Group Jitka Kouba.
Záujemcovia by však nemali čakať na koniec školského roka. Najlepší čas na hľadanie brigády je už v apríli a máji, keď sa ponuky postupne objavujú a tie najatraktívnejšie sa rýchlo obsadzujú. „Mladí ľudia robia každý rok rovnakú chybu. Myslia si, že brigádu si nájdu, keď sa skončí škola. Lenže najzaujímavejšie ponuky bývajú obsadené skôr, než sa prázdniny začnú,“ upozornila Kouba. Najviac brigád býva tradične v cestovnom ruchu, gastronómii, obchode, logistike či administratíve. Ide napríklad o prácu v reštauráciách, kaviarňach, skladoch, na recepciách alebo v zákazníckom servise.
Z hľadiska odmeňovania platí, že minimálna hodinová mzda je od januára 2026 na úrovni 5,259 eura, no väčšina brigád ponúka viac. V gastre či administratíve ide spravidla o šesť až 7,5 eura za hodinu, v logistike a maloobchode približne 6,5 až osem eur. Pri špecializovanejších brigádach môže odmena dosiahnuť aj deväť až desať eur za hodinu.
Pri výbere brigády by však výška mzdy nemala byť jediným kritériom. Dôležité sú aj pracovné skúsenosti, referencie či flexibilita práce. „Mladý človek by sa nemal pozerať len na to, koľko dostane na hodinu. Niekedy je cennejšia skúsenosť alebo kontakt než pár desiatok eur navyše,“ dodala Kouba.
Odborníci zároveň upozorňujú na riziká. Dohoda o brigádnickej práci študentov musí byť vždy písomná a obsahovať presné podmienky. Riziková je aj práca „načierno“ bez zmluvy či ponuky, ktoré pôsobia podozrivo výhodne. Študenti by si mali postrážiť aj uplatnenie odvodovej úľavy, ktorá môže zvýšiť ich čistý príjem.
Brigády podľa odborníkov zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní pracovných návykov. Mladí si v praxi osvojujú dochvíľnosť, zodpovednosť či komunikáciu v tíme. Firmy pritom brigádnikov nevnímajú len ako dočasnú náhradu počas dovoleniek, ale aj ako potenciálnych budúcich zamestnancov. „Letná brigáda je pre mladého človeka často prvý reálny kontakt s tým, ako funguje pracovný svet. A pre firmu je to zas veľmi praktický spôsob, ako si v praxi overiť svojich ‚budúcich ľudí‘,“ uviedla marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Recruitment a Gi Group Jitka Kouba.
Záujemcovia by však nemali čakať na koniec školského roka. Najlepší čas na hľadanie brigády je už v apríli a máji, keď sa ponuky postupne objavujú a tie najatraktívnejšie sa rýchlo obsadzujú. „Mladí ľudia robia každý rok rovnakú chybu. Myslia si, že brigádu si nájdu, keď sa skončí škola. Lenže najzaujímavejšie ponuky bývajú obsadené skôr, než sa prázdniny začnú,“ upozornila Kouba. Najviac brigád býva tradične v cestovnom ruchu, gastronómii, obchode, logistike či administratíve. Ide napríklad o prácu v reštauráciách, kaviarňach, skladoch, na recepciách alebo v zákazníckom servise.
Z hľadiska odmeňovania platí, že minimálna hodinová mzda je od januára 2026 na úrovni 5,259 eura, no väčšina brigád ponúka viac. V gastre či administratíve ide spravidla o šesť až 7,5 eura za hodinu, v logistike a maloobchode približne 6,5 až osem eur. Pri špecializovanejších brigádach môže odmena dosiahnuť aj deväť až desať eur za hodinu.
Pri výbere brigády by však výška mzdy nemala byť jediným kritériom. Dôležité sú aj pracovné skúsenosti, referencie či flexibilita práce. „Mladý človek by sa nemal pozerať len na to, koľko dostane na hodinu. Niekedy je cennejšia skúsenosť alebo kontakt než pár desiatok eur navyše,“ dodala Kouba.
Odborníci zároveň upozorňujú na riziká. Dohoda o brigádnickej práci študentov musí byť vždy písomná a obsahovať presné podmienky. Riziková je aj práca „načierno“ bez zmluvy či ponuky, ktoré pôsobia podozrivo výhodne. Študenti by si mali postrážiť aj uplatnenie odvodovej úľavy, ktorá môže zvýšiť ich čistý príjem.