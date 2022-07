Letná sezóna na horách: Ako si turistiku užiť zodpovedne a bezpečne

Foto: Generali

Bratislava 1. júla (OTS) - Turistov na slovenských horách počas leta výrazne pribúda. Priamo úmerne s tým sa zvyšuje aj počet tých, ktorí potrebujú pomoc horských záchranárov. Náročnú prácu v teréne však pomáhajú záchranárom uľahčovať moderné technológie, akou je aj aplikácia Horská záchranná služba či dron.Počas letných prázdnin sa slovenské hory opäť zaplnia turistami. Horská záchranná služba preto všetkých vyzýva k opatrnosti.radí Marek Biskupič, riaditeľ Horskej záchrannej služby.Zodpovedne by ste sa mali správať nielen k sebe, ale aj k prírode.upozorňuje Pavol Majko, riaditeľ Správy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici.Práve psi totiž môžu ostať verní svojmu loveckému pudu a zaútočiť na voľne žijúce zvieratá alebo ich stresovať. V TANAP-e sa neustále pasujú i s odpadkami, ale aj nezodpovedným kŕmením živočíchov, ktoré tak strácajú prirodzenú plachosť. Mnohé tieto jedince sa musia následne premiestniť, alebo usmrtiť a to by si mal uvedomiť každý, kto je pre jednu fotku ochotný riskovať budúcnosť zvieraťa, ktoré našu pomoc nepotrebuje.Horská záchranná služba od roku 2015 vykonáva cez 2000 zásahov ročne, priemerne ide o 2 575 zásahov. Výnimkou je rok 2021, kedy počet zásahov klesol vplyvom pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19. V minulom roku najčastejšie potrebovali turisti pomoc vo Vysokých Tatrách.hovorí Marek Biskupič z HZS.Aplikácia HZS je vďaka podpore poisťovne Generali k dispozícii širokej verejnosti už tretí rok.hovorí Juraj Jurčík, obchodný riaditeľ Generali pre Slovensko.Od svojho spustenia pomohla aplikácia záchranárom a jej užívateľom už viac ako 250-krát. Presne pre rokom napríklad pomohla 4 turistom, ktorí uviazli pri prechode od Zeleného plesa ku Téryho chate na snehovom poli vo vrcholovej časti Baranieho sedla.hovorí Biskupič.Neoceniteľnou sa aplikácia ukázala aj počas minuloročného septembra, keď pomohla uviaznutým českým horolezcom na severovýchodnej stene Pustej Stráže. Keďže v tejto lokalite je nedostatočný telefónny signál, celá komunikácia prebiehala prostredníctvom chatu.Práve presná lokalizácia, ktorú aplikácia umožňuje, a možnosť komunikovať prostredníctvom chatu sú jej veľkým prínosom.hovorí Filip Maleňák z Medical Information Technologies.Aplikácia turistom nielen pomáha v núdzi, ale má aj preventívny charakter vďaka notifikáciám a upozorneniam na nebezpečenstvá.vysvetľuje Maleňák.Upozornenia na nebezpečenstvá v danej lokalite bude aplikácia turistom automaticky posielať aj vtedy, ak si v Knihe vychádzok a túr nastavia plánovanú trasu.Slovenská Kniha vychádzok a túr funguje navyše po novom aj v českých horách a opačne.Slovenské hory a národné parky navštevujú aj mnohí turisti zo zahraničia.upozorňuje Biskupič. Práve jednou z noviniek v aplikácii je automatický preklad chatu z cudzieho jazyka do slovenčiny a naopak, a to podľa jazyka, v akom je nastavený mobilný telefón turistu. Pomoc prostredníctvom aplikácie si tak dokážu privolať aj turisti zo zahraničia.Pred odchodom na túru je potrebné mať uzatvorené poistenie do hôr, ktoré si viete jednoducho uzavrieť aj v aplikácii Horská záchranná služba. Poistenie do hôr preplatí zásah Horskej záchrannej služby v horských oblastiach a jaskyniach všade tam, kde má horská služba pôsobnosť. Toto poistenie kryje samotnú záchranu a poskytnutie prvej pomoci, ale napríklad aj pátranie, ak sa stratíte v lese.upozorňuje Marek Biskupič z Horskej záchrannej služby.V porovnaní s tým je poistenie do hôr od Generali zanedbateľnou položkou. Pre jedného turistu na jeden deň si ho uzavriete už od 1,6 €. Poistenie do hôr by tak spolu s aplikáciou mali byť povinnou výbavou každého turistu.