Letná sezóna praje aj pokusom o podvod, treba byť obozretný

Bratislava 21. júna (TASR) – Počet hlásených pokusov o podvody sa počas pandémie násobne zvýšil. Klienti by preto mali byť obozretní aj pri podozrivo "výhodných" dovolenkách a letných súťažiach. Upozornila na to hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.



Priblížila, že pri pokusoch o podvody ide najčastejšie o phishing, teda podvodné e-maily, ktoré podvodník posiela hromadne používateľom. "Snaží sa evokovať dojem, že ide o komunikáciu banky, ktorá prostredníctvom podvodného linku požaduje prihlásenie sa do elektronického bankovníctva, pričom sú čoraz sofistikovanejšie. Banka vždy, keď takúto podvodnú komunikáciu identifikuje, bezodkladne iniciuje 'zhodenie', teda znefunkčnenie priloženého linku, aby sa klienti ďalej nepreklikli k podvodníkovi," poznamenala Jamborová.



V posledných týždňoch sa tiež podľa jej slov na Slovensku rozšírili aj podvodné telefonáty s rovnakým cieľom, keď útočníci vystupujú v mene banky a opäť žiadajú prístupové údaje do elektronického bankovníctva.



Prechod na prácu z domu zároveň "podporil" rozšírenie útokov typu Microsoft fraud. Jamborová ozrejmila, že podvodníci snažia svoju obeť presvedčiť, že sú technikmi spoločnosti Microsoft a aplikovaním formy sociálneho inžinierstva sa pokúšajú naviesť svoje obete k tomu, aby ich "pustili" do svojho zariadenia, umožnili im kontrolu nad ním a následne od obete vylákajú prístupové údaje k bankovníctvu alebo čísla platobných kariet.



Začínajúca sa letná sezóna podľa hovorkyne praje aj typickým pokusom o podvod, keď útočníci sľubujú možnosť výhry letnej dovolenky, pričom zapojenie sa do súťaže alebo prevzatie "výhry" podmieňujú poskytnutím údajov o platobnej karte či platbou za víza vopred a podobne. "Ide o naozaj neštandardné podmienky, ktoré seriózne spoločnosti nikdy nepožadujú. Je to podobný typ podvodu, ako keď v uplynulých mesiacoch podvodníci vystupovali v mene pošty a prevzatia zásielky podmieňovali prevodom malej sumy. Klient im tak poskytol nielen finančné prostriedky, ale hlavne údaje o svojej platobnej karte," upozornila Jamborová.



Klientom preto dôrazne odporúča, aby v prípade, ak zaevidujú podobný pokus o podvod, o tom informovali vždy svoju banku a bezodkladne konali v prípade, ak podvodníkovi údaje priamo poskytnú. Zdôraznila, že pokiaľ majú podozrenie, že by ich karta mohla byť zneužitá, môžu si ju okamžite zablokovať aj sami, a to v mobilnej aplikácii banky.