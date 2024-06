Letné búrky, dažde a povodne preveria aj poistky Slovákov

Bratislava 2. júna (TASR) - Silné búrky a intenzívne lejaky sú typickými prejavmi letného počasia. Každoročne vedú k povodniam a záplavám v rôznych regiónoch Slovenska, spôsobujú vysoké škody a preveria pritom okrem iného aj poistky ľudí, pripomenul riaditeľ pre neživotné poistenie FinGO.sk Jaroslav Krajňák.



"Každé dobre nastavené poistenie bývania chráni pred najčastejšími živelnými rizikami ako sú povodne, záplavy, ale aj krúpy, tornáda či blesky, ktoré sa často objavujú práve v letných mesiacoch. Je však dôležité mať vhodne vyskladanú zmluvu a mať nastavenú správnu poistnú sumu, aby nedošlo k podpoisteniu a kráteniu poistného plnenia. Takisto treba mať komplexné krytie," upozornil Krajňák. Častým problémom starších poistných zmlúv podľa neho býva, že ľudia síce majú poistenú nehnuteľnosť, čo je aj podmienkou k čerpaniu hypotéky, ale už nemajú poistenú domácnosť a zodpovednosť.



Živly pritom nespôsobujú škody len na samotných stavbách, ale väčšinou aj na vybavení domácnosti. "Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na byt či rodinný dom samotný, čiže z tohto poistenia si po povodni môžete nechať preplatiť škody na samotnej stavbe, napríklad náklady na sušenie a maľovanie stien, opravy poškodených múrov, upratovacie práce. Poistenie domácnosti zas pokryje finančné straty za zničené zariadenie a v prípade povodní to môžu byť navlhnuté skrine, šatstvo, poškodené elektrospotrebiče," priblížil Krajňák.



Ak už dôjde k poistnej udalosti, treba ju nahlásiť poisťovni čo najskôr. Odborník poukázal aj na to, že ľudia majú v poistke k dispozícii aj asistenčné služby. Tie môžu zahŕňať aj náhradné ubytovanie, stráženie poškodenej nehnuteľnosti, prevoz a uskladnenie zariadenia domácnosti, či upratovacie práce. Poisťovne môžu vyplatiť časť peňazí aj vopred, tzv. preddavkovým plnením.



Hoci vytopené domy, pivnice, navlhnuté múry, zaplavené záhrady či zničená úroda môžu spôsobiť státisícové škody, ľudia na riziká a možnosti, ako sa pred nimi chrániť, často nemyslia včas. Upozornil na to odborný garant pre neživotné poistenie Universal maklérsky dom Pavol Michalec.



Rizikom je aj zle nastavené poistenie. Môže tak vzniknúť podpoistenie, kedy je hodnota nehnuteľnosti oveľa vyššia, ako dojednaná poistná suma. "Zoberme si príklad rodinného domu, ktorý by sa dnes dal postaviť za 200.000 eur. Búrka so silným vetrom z neho odniesla časť strechy a spôsobená škoda dosiahla 20.000 eur, dom je však poistený len na 140.000 eur, čo bola jeho nová hodnota pred piatimi rokmi. Poisťovňa môže vyplatiť poistné plnenie vo výške len 70 % skutočnej škody, teda odráta z neho 30 % podpoistenie," varoval odborník.