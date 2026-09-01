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Letné búrky napáchali poistecom Kooperativy škody cez 4 milióny eur
August priniesol ďalšiu vlnu búrok, ktorá zasiahla najmä Banskobystrický kraj a okresy Bratislava a Senec, kde poisťovňa za tri dni zaznamenala 241 škôd za viac ako 483.000 eur.
Autor TASR
Bratislava 1.septembra (TASR) - Letné búrky v júli a auguste napáchali na Slovensku poistencom Kooperativy škody na majetku aj vozidlách za viac ako štyri milióny eur. Informovala o tom v utorok poisťovňa, ktorá len za toto obdobie evidovala tisíce nahlásených poistných udalostí po celom území krajiny.
„Najsilnejšie škody spôsobili júlové búrky na severe a východe Slovenska. Krupobitie, prívalové dažde, povodne, záplavy a silný vietor poškodili počas júla na Slovensku stovky vozidiel a nehnuteľností,“ informovala hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová. Poisťovňa evidovala 1542 poistných udalostí s odhadovanou škodou presahujúcou 3,7 milióna eur, z ktorých klientom vyplatila už vyše 1,3 milióna eur. Takmer dve tretiny zo všetkých hlásených škôd sa týkali motorových vozidiel, zvyšok pripadol na majetok a zodpovednosť.
August priniesol ďalšiu vlnu búrok, ktorá zasiahla najmä Banskobystrický kraj a okresy Bratislava a Senec, kde poisťovňa za tri dni zaznamenala 241 škôd za viac ako 483.000 eur. Na rozdiel od júla dominovali majetkové škody (148 prípadov), pri ktorých vietor a zatekanie poškodzovali najmä strechy, fasády či elektroniku. Na vozidlách vzniklo 93 škôd spôsobených prevažne pádmi stromov, prekážkami na cestách a krupobitím.
Extrémne počasie podľa poisťovne zdôraznilo význam správne nastavenej poistnej ochrany. Rast cien stavebných materiálov a remeselných prác totiž zvyšuje riziko podpoistenia, ktoré pri starších zmluvách nemusí pokryť reálne náklady na opravy.
„Ak poistná zmluva neodzrkadľuje aktuálnu hodnotu nehnuteľnosti, poistné plnenie nemusí stačiť na celú opravu. Pravidelná aktualizácia poistnej sumy znižuje riziko, že klient bude musieť časť obnovy zaplatiť z vlastných úspor,“ dodala Nosková Illášová.
Pre čo najrýchlejšie vybavenie poistnej udalosti poisťovňa klientom odporúča v prvom rade zabrániť ďalšiemu rozširovaniu škôd a všetko dôkladne vyfotografovať. Vzniknutú udalosť je potrebné čo najskôr nahlásiť online, telefonicky alebo cez klientsky portál s pripravenými údajmi o zmluve a škode. Pri ďalšom postupe je potom kľúčové riadiť sa pokynmi poisťovne.
Veterná smršť spojená s búrkami zasiahla 20. augusta Bratislavu a západné Slovensko. Následne z 21. na 22. augusta nočná veterná smršť poškodila viacero obcí v okrese Rimavská Sobota. V sobotu potom búrky spôsobili výpadky elektriny na strednom i východnom Slovensku a vyžiadali si aj zásahy hasičov, napríklad v Žilinskom kraji. Slovenská asociácia poisťovní koncom augusta evidovala u svojich členov vyše 2500 nahlásených škôd v predpokladanej výške približne 6,5 milióna eur.
„Najsilnejšie škody spôsobili júlové búrky na severe a východe Slovenska. Krupobitie, prívalové dažde, povodne, záplavy a silný vietor poškodili počas júla na Slovensku stovky vozidiel a nehnuteľností,“ informovala hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová. Poisťovňa evidovala 1542 poistných udalostí s odhadovanou škodou presahujúcou 3,7 milióna eur, z ktorých klientom vyplatila už vyše 1,3 milióna eur. Takmer dve tretiny zo všetkých hlásených škôd sa týkali motorových vozidiel, zvyšok pripadol na majetok a zodpovednosť.
August priniesol ďalšiu vlnu búrok, ktorá zasiahla najmä Banskobystrický kraj a okresy Bratislava a Senec, kde poisťovňa za tri dni zaznamenala 241 škôd za viac ako 483.000 eur. Na rozdiel od júla dominovali majetkové škody (148 prípadov), pri ktorých vietor a zatekanie poškodzovali najmä strechy, fasády či elektroniku. Na vozidlách vzniklo 93 škôd spôsobených prevažne pádmi stromov, prekážkami na cestách a krupobitím.
Extrémne počasie podľa poisťovne zdôraznilo význam správne nastavenej poistnej ochrany. Rast cien stavebných materiálov a remeselných prác totiž zvyšuje riziko podpoistenia, ktoré pri starších zmluvách nemusí pokryť reálne náklady na opravy.
„Ak poistná zmluva neodzrkadľuje aktuálnu hodnotu nehnuteľnosti, poistné plnenie nemusí stačiť na celú opravu. Pravidelná aktualizácia poistnej sumy znižuje riziko, že klient bude musieť časť obnovy zaplatiť z vlastných úspor,“ dodala Nosková Illášová.
Pre čo najrýchlejšie vybavenie poistnej udalosti poisťovňa klientom odporúča v prvom rade zabrániť ďalšiemu rozširovaniu škôd a všetko dôkladne vyfotografovať. Vzniknutú udalosť je potrebné čo najskôr nahlásiť online, telefonicky alebo cez klientsky portál s pripravenými údajmi o zmluve a škode. Pri ďalšom postupe je potom kľúčové riadiť sa pokynmi poisťovne.
Veterná smršť spojená s búrkami zasiahla 20. augusta Bratislavu a západné Slovensko. Následne z 21. na 22. augusta nočná veterná smršť poškodila viacero obcí v okrese Rimavská Sobota. V sobotu potom búrky spôsobili výpadky elektriny na strednom i východnom Slovensku a vyžiadali si aj zásahy hasičov, napríklad v Žilinskom kraji. Slovenská asociácia poisťovní koncom augusta evidovala u svojich členov vyše 2500 nahlásených škôd v predpokladanej výške približne 6,5 milióna eur.