Sadovská: Prázdniny sa dajú finančne zvládnuť aj vďaka plánu a rezerve

Bratislava 25. júna (TASR) - Na lepšie zvládnutie letných prázdnin je vhodné pripraviť si finančný plán aj dostatočnú finančnú rezervu. Pomôže aj využívanie zliav a plánovanie nákupov, radí analytička finančnej a investičnej skupiny Woods & Company Eva Sadovská.



Prvým krokom je zostaviť si finančný plán. "Pred každou dovolenkou, výletom, ale aj bežným dňom voľna odporúčame urobiť si finančný plán a stanoviť si maximálnu sumu, ktorú môžete minúť. K naplánovanej sume ale pre istotu pripočítajte rezervu vo výške 20 % na spontánne nápady či nepredvídateľné situácie," priblížila.



Peniaze na prázdniny by si mali ľudia odkladať pravidelne a v dostatočnom predstihu. Na ich financovanie by sa nemali zadlžovať a siahať na svoju bežnú finančnú rezervu. Vhodné je využívať aj zľavové kupóny, zákaznícke karty a dostupné výpredaje.



"Dávajte si ale pozor na to, aby ste nenakúpili tovar iba preto, že je v zľave a nakupujte iba to, čo naozaj potrebujete. Nezabúdajte, že aj počas leta je kvalita dôležitejšia ako kvantita. V prípade dovoleniek viete ušetriť aj vďaka kúpe first minute či last minute pobytov," konštatovala Sadovská.



Pomôže tiež plánovanie nákupov potravín, čím sa zamedzí ich plytvaniu. Analytička zdôraznila správne uskladnenie v domácnosti a dôležitosť triedenia bioodpadu. "V rámci pitného režimu skúste využiť vlastné fľašky určené na opakované použitie. Jednorazové fľašky vráťte späť do obchodu," doplnila analytička.