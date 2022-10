Letné vlaky ZSSK prepravili tento rok rekordný počet pasažierov

Bratislava 4. októbra (TASR) – Letné vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) prepravili rekordný počet pasažierov. Počas tohtoročnej sezóny prepravilo 43 letných vlakov na desiatich linkách naprieč Slovenskom viac ako 43.000 cestujúcich. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Letné vlaky sa prevádzkujú od roku 2020. V roku 2021 nimi cestovalo bezmála 42.000 cestujúcich, v roku 2020 ich bolo 23.000. V období od 11. júna do 11. septembra 2022 bolo prepravených 43.376 pasažierov.



Tohtoročné letné vlaky boli objednané Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR v spolupráci s národným portálom cestovného ruchu Slovenska Slovakia Travel a vyššími územnými celkami. Išlo o desať liniek naprieč celým Slovenskom, pričom tradičnými trasami boli spojenia do Muráňa, na Červenú Skalu alebo do Banskej Štiavnice.



Najpopulárnejšie spojenie v rámci leta 2022 bolo na východnom Slovensku. Na linke Košice – Stará Ľubovňa sa odviezlo vlakmi ZSSK viac ako 12.100 cestujúcich. Druhé miesto v obľúbenosti získala linka Zvolen – Banská Štiavnica s viac ako 7100 pasažiermi. Približne 6000 ľudí sa prepravilo na trase Prešov – Stakčín. Tohtoročnou novinkou bolo spojenie Zvolen – Štúrovo s počtom zhruba 1300 cestujúcich.



Všetkými vlakmi ZSSK, nielen letnými, sa v júli a auguste prepravilo takmer 11.340.000 cestujúcich. "Aj keď čísla tejto sezóny nedosiahli hodnoty spred troch rokov, počty prepráv sa každým ďalším rokom zvyšujú, čo znamená, že ľudia sa do vlakov postupne vracajú," skonštatoval Kováč.



Vďaka objednávke z MDV budú podľa hovorcu ZSSK v roku 2023 určite ďalej prevádzkované najúspešnejšie linky Košice – Stará Ľubovňa, Košice – Bardejov či Prešov – Stakčín. Zároveň sa v priebehu roka 2023 očakávajú rokovania o letných vlakoch, ktoré sú vedené do odľahlejších a menej známych regiónov.



Kováč dodal, že v budúcom roku príde aj k rozšíreniu ponuky letných vlakov na celoročnú ponuku turistických vlakov počas nepracovných dní a v čase zimnej a letnej turistickej sezóny na linkách Zvolen – Banská Štiavnica, Margecany – Červená Skala – Banská Bystrica či Tisovec – Brezno, kde budú vlaky vedené v pravidelných intervaloch v sobotu, nedeľu a sviatok, v období od 24. decembra do 8. januára a od 1. júla do 3. septembra pôjdu denne.