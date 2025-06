Letnú sezónu na letisku v Bratislave odštartovala nová linka do Zadaru

Bratislava 2. júna (TASR) - Letná sezóna na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave odštartovala spustením pravidelnej linky do chorvátskeho Zadaru. Prví cestujúci ňou leteli v pondelok. Od utorka (3. 6.) pribudne aj pravidelná letecká linka z Bratislavy na grécky ostrov Skiathos. Od júna začínajú lietať i ďalšie pravidelné linky do Grécka, ale aj do Bulharska, na Cyprus, Malorku či do Kodane. V pondelok o tom informoval generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota.



„Sme veľmi radi, že letná sezóna sa nám rozbieha. Od nedele máme otvorenú plnú sezónu. Dnes nám prvýkrát odlietajú ľudia do Zadaru, čomu sa veľmi tešíme, z toho dôvodu, lebo Chorvátsko už posledné roky je veľmi silná destinácia pre Slovákov. Už sa to aj láme na to, že letecká doprava je niekedy efektívnejšia než cesta autom,“ uviedol Novota.



Do Zadaru sa bude z Bratislavy počas letnej sezóny lietať každý pondelok a piatok. Lety na grécky Skiathos sú naplánované vždy v utorok a sobotu. Linky budú v prevádzke do konca septembra.



Od júna môžu cestujúci využiť aj priame lety na grécke ostrovy Rodos, Zakynthos a Kréta. Cez leto sa bude z bratislavského letiska pravidelne lietať aj do bulharského Burgasu, Larnaky na Cypre či na španielsku Malorku. Pribudlo tiež nové spojenie do Tel Avivu a koncom júna budú spustené aj pravidelné lety do Kodane.



Podľa bratislavského letiska je najviac pravidelných aj charterových letov z Bratislavy počas leta naplánovaných do tureckej Antalye. Ide o takmer 1300 príletov a odletov.



Od júna do septembra je na bratislavskom letisku naplánovaných vyše 7500 pravidelných a charterových odletov a príletov. Letisko odhaduje, že by v letnej sezóne mohlo vybaviť viac ako jeden milión cestujúcich.