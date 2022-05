Letný letový poriadok Ryanairu v Bratislave má 21 pravidelných liniek

Bratislava 26. mája (TASR) – Letný letový poriadok dopravcu Ryanair pre Bratislavu zahŕňa spolu 21 pravidelných liniek vrátane piatich nových letných spojení do destinácií ako Sofia, Kodaň, Lanzarote, Trapani a Záhreb. Dopravca predstavil svoj letný letový poriadok vo štvrtok na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave.



Dopravca bude počas tohto leta na letisku v Bratislave prevádzkovať takmer 60 letov týždenne. Cestujúci si môžu vybrať z ponuky letov do európskych destinácií, akými sú Londýn, Miláno či Brusel, ale aj do dovolenkových letovísk, medzi ktoré patrí Alghero na Sardínii, Burgas v Bulharsku či Korfu.



Ryanair zároveň umiestnil na svoju základňu v Bratislave dve bázované lietadlá. Dopravca podotkol, že tým poskytuje 60 pracovných miest priamo v letectve a viac ako 700 súvisiacich pracovných miest na letiskách v zahraničí aj na letisku v Bratislave.



"Ako európsky a aj slovenský najväčší dopravca Ryanair s radosťou predstavuje svoj letný letový poriadok pre Bratislavu, ktorý ponúka takmer 60 letov prostredníctvom svojich 21 leteckých spojení, vrátane nových liniek do Kodane, na Lanzarote, do Sofie, Trapani a Záhrebu," skonštatovala obchodná a marketingová manažérka Ryanairu pre strednú Európu a Balkán Olga Pawlonka.



Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Keketi poznamenal, že dopravca je pre Letisko M. R. Štefánika dlhodobý a stabilný partner. "Veríme, že cestujúci privítajú možnosti nových leteckých spojení z bratislavského letiska a zarezervujú si lety z Bratislavy napríklad do Záhrebu, na Korfu, na Kanárske ostrovy, ale aj do dovolenkových letovísk v Bulharsku, na Cypre či na Malorke, aby si tak mohli dopriať letnú dovolenku s priamym odletom z Bratislavy po dlhom období pandémie koronavírusu a obmedzení letov a cestovania," dodal.