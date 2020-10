Leto službám pomohlo, opatrenia ich problémy môžu prehĺbiť, tvrdí NBS

Bratislava 29. októbra (TASR) - Zavádzanie opatrení na zmiernenie pandémie nového koronavírusu zasiahlo všetky sektory ekonomiky, najviac však služby. Reštaurácie sa dokázali do určitej miery prispôsobiť, cestovnému ruchu pomohlo leto, avšak v septembri sa už aj v tomto sektore tržby opäť postupne znižovali. Prijímanie ďalších opatrení počas druhej vlny pandémie či opatrnosť pri cestovaní však môže ohroziť viac prevádzok. Konštatuje to Národná banka Slovenska (NBS) vo svojom najnovšom októbrovom Mesačnom bulletine, v ktorom sa pozrela na to, ako sa zotavujú najviac postihnuté odvetvia služieb.



Reštaurácie začali počas prvého lockdownu ekonomiky ponúkať svoje služby prostredníctvom rozvozu jedla alebo cez výdajné okienka. "Dopyt po týchto službách bol mierne vyšší aj vplyvom výraznejšieho využívania práce z domu," konštatuje NBS s tým, že príjmy reštaurácií sa postupne spamätávali a v máji sa dostali na predkrízové úrovne.



Sektor ubytovania však nedokázal nájsť iné alternatívy predaja, podobne na tom boli aj ostatné služby súvisiace s cestovným ruchom ako umenie, zábava a rekreácia. "Mierne oživenie do cestovného ruchu priniesla letná sezóna a dočasné uvoľnenie opatrení, avšak v septembri sa už tržby opäť postupne znižovali," konštatuje NBS.



Po prudkom poklese tržieb sa prevádzky museli vyrovnať aj s následne chýbajúcou likviditou. "Okrem prijatých vládnych opatrení, ktoré im časť poklesu príjmov vykryli, pristúpili aj k znižovaniu variabilných nákladov. V sektore služieb ich tvoria hlavne mzdové výdavky," priblížila NBS. Spolu so znižovaním miezd pristúpili podniky aj k prepúšťaniu zamestnancov. "Zlepšovanie situácie a postupná obnova tržieb v reštauráciách sa začali pomaly pretavovať aj do opatrného nárastu zamestnanosti. Ten však zostáva pod predkrízovými úrovňami," doplnila NBS.



Príchod letnej sezóny pomohol do určitej miery aj ubytovacím zariadeniam. "Negatívny efekt však pretrváva a celá letná sezóna je nepriaznivo ovplyvnená obozretnosťou ľudí vo vzťahu k cestovaniu. Hoci sa tržby postupne vrátili na úrovne zo začiatku roka, stále zaostávajú za minuloročným letom," konštatuje národná banka.



Opatrnosť a obavy prevádzkovateľov ubytovacích zariadení vidno v pretrvávajúcich nízkych úrovniach zamestnanosti. "Kým mzdy v ubytovaní sa v júli vrátili na pôvodné úrovne, počet zamestnancov sa ani počas týchto mesiacov nemenil. Nedošlo ani k naberaniu sezónnych pracovníkov, ako býva zvykom v hlavnom dovolenkovom období. Zariadenia si pravdepodobne ponechali len nevyhnutných stálych zamestnancov," predpokladá NBS.



Letné mesiace tak mierne zlepšili situáciu v službách, ale nastávajúca jeseň a opätovné sprísňovanie opatrení súvisiace s druhou vlnou pandémie nesú podľa NBS ďalšie negatívne riziká do budúceho vývoja. "Pokračovanie opatrení aj počas zimnej dovolenkovej sezóny a opatrnosť ľudí vo vzťahu k cestovaniu môžu prehĺbiť problémy s likviditou a ohroziť tak viac prevádzok, ako sa očakávalo," upozornila národná banka.