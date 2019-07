Kombajny sa naplno rozbehli na žatvu, najmä na juhu Slovenska

V Bratislavskom kraji žatevné práce začali v 27. týždni, a to zberom repky, jačmeňa ozimného v okresoch Bratislava II a III, Senec, Malacky.

Bratislava 7. júla (TASR) - S nástupom leta a začiatkom letných prázdnin sa začína hlavné obdobie poľnohospodárskych prác. Kombajny sa naplnilo 'rozbehli' do polí zatiaľ najmä v južných a juhozápadných regiónoch Slovenska.



Žatva začala v 26. týždni predovšetkým v regiónoch, respektíve okresoch Galanta, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Senica, Trenčín, Levice, Veľký Krtíš, Lučenec, Trebišov a Michalovce. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



V Trnavskom regióne sa podľa nej práce začali zberom repky a jarných jačmeňov. Žatvu v niektorých lokalitách ovplyvnia aj hraboše, ktoré sa na trnavskej tabuli extrémne premnožili a už týždne tamojším poľnohospodárom požierajú úrodu. Levickí poľnohospodári kosia skoré odrody pšenice, ozimného jačmeňa a ozimného hrachu. V okrese Komárno je aktuálne pozberaných už viac ako 12 % výmery ozimného jačmeňa a 45 % výmery repky.



Holéciová priblížila, že v regióne Bánovce nad Bebravou, ale napríklad aj v južnej časti trenčianskeho regiónu sa žatva začala zberom jačmeňa ozimného. Poľnohospodári dokončili senážovanie, lisujú slamu po žatve.



V Bratislavskom kraji žatevné práce začali v 27. týždni, a to zberom repky, jačmeňa ozimného v okresoch Bratislava II a III, Senec, Malacky. Porasty sú v dobrej kondícii.



Poznamenala, že na Turci tamojší poľnohospodári naznačujú, že pri dobrom počasí začnú kosiť obilie najskôr na budúci týždeň. V niektorých regiónoch, napríklad v Sobranciach, Trebišove alebo Michalovciach, žatvu prerušili dážď, búrky a ľadovec.



Holéciová doplnila, že v oblastiach Oravy, Kysúc, Liptova, Spiša, Šariša, Podpoľania, Starej Ľubovne, horného Zemplína, poduklianskeho regiónu sa žatva ešte nezačala. Na Spiši sa žatva očakáva najskôr o 2 až 3 týždne, aktuálne poľnohospodári robia zelenú žatvu, čiže zbierajú krmoviny a ošetrujú plodiny.



Dodala, že žatva sa ešte len začala a až keď bude obilie v skladoch, možno zhodnotiť, do akej miery bola tohtoročná žatva úspešná. Jej výsledok ovplyvňuje každá hodina zostávajúca do zberu, lebo môže znamenať optimálne počasie, ale aj zahorenie obilia, ale napríklad aj úplné zničenie porastov vplyvom poľahnutia, ľadovca, či prívalových dažďov. Preto sú podľa nej akékoľvek odhady veľmi predčasné a čisto teoretické.