Levi Strauss zaznamenal v 2. kvartáli nárast tržieb

San Francisco 8. júla (TASR) - Americký výrobca džínsov a oblečenia Levi Strauss zaznamenal v 2. kvartáli súčasného obchodného roka nárast tržieb, aj keď sa ľudia vracajú do práce a menia pohodlný štýl za formálnejšie oblečenie.



Levi podobne ako jeho rivali zvýšil ceny svojich produktov, keďže čelí prudkému nárastu nákladov na suroviny a prácu. To mu pomohlo dosiahnuť dobré výsledky, pričom ešte nezaznamenal veľký vplyv na dopyt, aj keď tržby z drahších značiek mierne klesli, čo signalizuje, že spotrebitelia s nižšími príjmami začínajú pociťovať tlak rastúcej inflácie. Tieto značky však predstavujú malú časť celkových príjmov spoločnosti Levi.



Celkové tržby Levi za tri mesiace do konca mája vzrástli o 15 % na 1,47 miliardy USD (1,44 miliardy eur). Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, pritom očakávali tržby 1,43 miliardy USD.



Čistý zisk však klesol o 23 %, keďže výrobca džínsov zaknihoval poplatky vo výške 60 miliónov USD súvisiace s pozastavením jeho podnikania v Rusku.



Bez započítania jednorazových položiek zarobila 169-ročná spoločnosť 29 centov na akciu a prekonala odhady na úrovni 23 centov/akcia.



Levi potvrdil svoje predpovede tržieb a zisku v súčasnom finančnom roku, ktorý sa končí 30. novembra 2022 a zvýšil štvrťročnú dividendu o 20 % na 12 centov na akciu.



(1 EUR = 1,018 USD)