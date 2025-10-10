< sekcia Ekonomika
Levice pripravujú rozpočet, budú v ňom aj financie na dotácie
Podľa primátora budú aj v rozpočte na rok 2026 vyčlenené financie určené na podporu rôznych aktivít obyvateľov mesta.
Autor TASR
Levice 10. októbra (TASR) - Mesto Levice finišuje s prípravou rozpočtu na rok 2026. Ako informoval primátor mesta Ján Krtík, jeho návrh bude už čoskoro predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Podľa primátora budú aj v rozpočte na rok 2026 vyčlenené financie určené na podporu rôznych aktivít obyvateľov mesta. „Podobne ako v tomto roku to bude 200.000 eur určených na dotácie a ďalších 7000 eur vyčlenených ako dotácie primátora mesta,“ uviedol Krtík.
Radnica okrem toho počíta aj s vyčlenením ďalších 21.000 eur, ktoré budú rozdelené v rámci participatívneho rozpočtu. „Aktívni obyvatelia mesta preto môžu aj na budúci rok pripravovať projekty, ktoré budú z tohto rozpočtu financované. Odporúčam sledovať webovú stránku mesta, kde budú včas zverejnené všetky dôležité termíny,“ doplnil Krtík.
