Levický Haleon dostane štátnu investičnú pomoc 4,75 mil. eur
Autor TASR
Bratislava/Hronské Kľačany 24. marca (TASR) - Výroba zubných pást Haleon Levice dostane od štátu na rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne investičný stimul vo výške 4,75 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmu. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie pomoci, ktorý v utorok na výjazdovom zasadnutí schválila vláda.
Na rozvoj výroby plánuje firma vynaložiť v rokoch 2025 až 2027 minimálne 13,37 milióna eur na dlhodobý hmotný majetok vo forme budov a strojov, prístrojov a zariadení a na dlhodobý nehmotný majetok vo forme licencií. V priamej súvislosti s investičným zámerom plánuje Haleon do roku 2029 vytvoriť päť nových pracovných miest.
Majiteľmi firmy sú spoločnosti Haleon Enterprises a Haleon UK Trading zo Spojeného kráľovstva. Slovenský Haleon dosiahol v roku 2024 podľa portálu FinStat tržby 244 miliónov eur a zisk 11,26 milióna eur. Realizáciou investičného zámeru výroba dosiahne výrazné zvýšenie, a to až o 138 %. Závod v roku 2022 začal v pilotnej fáze s výrobou bezvodých zubných pást. Na základe výsledkov z prieskumu trhu sa skupina rozhodla, že pristúpi k rozšíreniu výroby bezvodých zubných pást.
