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Levoča pokračuje vo výstavbe cyklochodníka do Levočskej Doliny
Projekt nadväzuje na už vybudované úseky a prispeje k bezpečnejšiemu pohybu cyklistov aj chodcov.
Autor TASR
Levoča 19. júna (TASR) - V Levoči začali s výstavbou tretej etapy cyklistického chodníka v smere do Levočskej Doliny. Mesto na sociálnej sieti informovalo, že tento týždeň odovzdali stavenisko zhotoviteľovi. Projekt nadväzuje na už vybudované úseky a prispeje k bezpečnejšiemu pohybu cyklistov aj chodcov. Vladimíra Novotná Čujová z tamojšieho mestského úradu pre TASR potvrdila, že náklady na výstavbu dosiahnu približne 480.000 eur. Výstavba je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko, zo štátneho rozpočtu a zdrojov mesta.
„Nový úsek bude mať celkovú dĺžku viac ako 1,1 kilometra. Začínať sa bude pri vodnej nádrži Levoča - Žabia cesta a povedie až k rekreačnej oblasti Fedorkin jarok, kde sa napojí na už vybudovanú štvrtú etapu cykloturistického chodníka. Po jeho dokončení vznikne súvislá trasa, ktorá plynulo prepojí mesto Levoča s mestskou časťou Levočská Dolina,“ uviedla radnica.
Chodník bude široký tri až 3,5 metra, aby ho mohli bezpečne využívať cyklisti aj chodci. Celková plocha novovybudovanej komunikácie dosiahne približne 3375 štvorcových metrov. Súčasťou projektu bude aj vybudovanie nového premostenia, ktoré zabezpečí bezpečné a plynulé vedenie trasy v danom úseku.
„Rozvoj cyklistickej infraštruktúry je dôležitou súčasťou zvyšovania kvality života v našom meste. Nový úsek prinesie bezpečnejšie prepojenie jednotlivých lokalít a zároveň vytvorí lepšie podmienky pre aktívny oddych obyvateľov aj návštevníkov Levoče,“ upozornila samospráva. Projekt zároveň podporí udržateľnú mobilitu, zvýši atraktivitu územia a prispeje k lepšiemu využívaniu rekreačného potenciálu Levoče.
„Nový úsek bude mať celkovú dĺžku viac ako 1,1 kilometra. Začínať sa bude pri vodnej nádrži Levoča - Žabia cesta a povedie až k rekreačnej oblasti Fedorkin jarok, kde sa napojí na už vybudovanú štvrtú etapu cykloturistického chodníka. Po jeho dokončení vznikne súvislá trasa, ktorá plynulo prepojí mesto Levoča s mestskou časťou Levočská Dolina,“ uviedla radnica.
Chodník bude široký tri až 3,5 metra, aby ho mohli bezpečne využívať cyklisti aj chodci. Celková plocha novovybudovanej komunikácie dosiahne približne 3375 štvorcových metrov. Súčasťou projektu bude aj vybudovanie nového premostenia, ktoré zabezpečí bezpečné a plynulé vedenie trasy v danom úseku.
„Rozvoj cyklistickej infraštruktúry je dôležitou súčasťou zvyšovania kvality života v našom meste. Nový úsek prinesie bezpečnejšie prepojenie jednotlivých lokalít a zároveň vytvorí lepšie podmienky pre aktívny oddych obyvateľov aj návštevníkov Levoče,“ upozornila samospráva. Projekt zároveň podporí udržateľnú mobilitu, zvýši atraktivitu územia a prispeje k lepšiemu využívaniu rekreačného potenciálu Levoče.