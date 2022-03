Levoča postavila dve nájomné bytovky, v pláne má aj ďalšiu výstavbu

Levoča 8. marca (TASR) – Prví nájomníci by sa do nových nájomných bytov na Potočnej ulici v Levoči mohli sťahovať od 1. apríla. V dvoch bytovkách sa nachádza 48 bytov bežného štandardu, ich výstavbu ukončili v týchto dňoch. Mesto získalo na projekt, ktorého celková hodnota bola 3,115 milióna eur, úver s nulovým úrokom zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) dva milióny eur a dotáciu z rezortu dopravy vo výške 922.000 eur. Uviedol to primátor Levoče Miroslav Vilkovský s tým, že zvyšok nákladov dofinancovala samospráva.



Výstavba trvala 1,5 roka, zámer schválili poslanci ešte pred dvoma rokmi. Mesto aktuálne eviduje približne 120 žiadostí o pridelenie nájomného bytu, primátor upozornil, že uspokojiť všetkých nebude možné, keďže niektorí žiadatelia nespĺňajú podmienky na pridelenie bytu.



„Ide o osem jednoizbových bytov, zvyšok sú menšie a väčšie dvojizbové byty. Určené sú predovšetkým pre mladé rodiny, ale aj pre ľudí, ktorí by v budúcnosti chceli u nás trvalo bývať a už majú zamestnanie,“ uviedol Vilkovský. Dodal, že v meste chýbajú predovšetkým pedagógovia a zdravotníci. Verí, že nájomné bývanie by mohla byť pre nich motivácia. Samospráva zmenila všeobecne záväzné nariadenie, aby mestské byty mohli prideliť aj osobe, ktorá nemá trvalý pobyt na území mesta. Po pridelení si ho však musí do mesiaca vybaviť.



„Máme v pláne stavať aj ďalej, keďže vlastníme aj ďalšie pozemky na Francisciho ulici v celkovej výmere 10.600 štvorcových metrov. Územný plán sme tam menili ešte pred desiatimi rokmi,“ dodal Vilkovský. Upozornil, že proces výstavby nájomných bytov by bolo potrebné zjednodušiť a možnosti nájomného bývania by tak pribúdali aj v iných mestách.



Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) počas utorkového odovzdávania bytov v Levoči pripomenul, že v súčasnosti sa rieši zmena stavebného zákona, ktorá by mala zlepšiť systém výstavby nájomného bývania. Verí, že sa podarí presadiť. "V parlamente sme už prijali zjednodušenie procesov v ŠFRB, aby vedel ľahšie poskytovať zdroje pre mestá a obce. Vďaka nájomným bytom by sme vedeli pripraviť pôdu pre mladé rodiny a zároveň zastabilizovať profesie, ktoré nám utekajú do zahraničia, ako sú napríklad zdravotníci,“ upozornil Kollár. Dodal, že rezort financií má vyčlenenú jednu miliardu eur na výstavbu nájomných bytov, pripravuje schému, kde by ju bolo možné realizovať.