< sekcia Ekonomika
Levoča sprístupnila Košickú ulicu, zmenila sa organizácia dopravy
Cieľom opatrení je obmedziť kolízne situácie najmä v okolí križovatiek so Špitálskou a s Mäsiarskou ulicou.
Autor TASR
Levoča 21. júna (TASR) - Mesto Levoča v súčasnosti dokončuje modernizáciu severozápadnej radiály a Košickú ulicu znova sprístupnili verejnosti. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že v území je potrebné sa pripraviť na novú organizáciu dopravy.
„Úsek od Košickej brány po Mäsiarsku ulicu zostáva obojsmerný. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Celodenné státie na Košickej ulici už nebude možné. Úsek od Mäsiarskej po Ružovú ulicu bude odteraz jednosmerný - v smere na Námestie Majstra Pavla - s odstavnými pruhmi po oboch stranách. Z Ružovej ulice bude vjazd možný iba na Námestie Majstra Pavla,“ uviedlo mesto.
Cieľom opatrení je obmedziť kolízne situácie najmä v okolí križovatiek so Špitálskou a s Mäsiarskou ulicou a v časti medzi Mäsiarskou ulicou a námestím a zvýšiť bezpečnosť chodcov a účastníkov cestnej premávky. Zároveň chce radnica zabezpečiť plynulý a bezpečný prejazd od Košickej brány cez centrum mesta až po výjazd Novou ulicou.
Mesto dodáva, že po obnove vodovodných prípojok, ktorú realizovala Podtatranská vodárenská spoločnosť, zostal chodník na severnej strane Košickej ulice v nevyhovujúcom stave. Preto pristúpili k jeho dočasnej úprave položením nového asfaltového krytu, aby chodci mohli bezpečne prechádzať. Tieto práce financovalo mesto z vlastného rozpočtu vo výške takmer 30.000 eur.
„Dočasná úprava chodníkov nie je konečným riešením. Po zabezpečení ďalších finančných prostriedkov budeme pokračovať v ďalšej etape obnovy chodníkov zo žulovej dlažby - podobne ako vo východnej časti Námestia Majstra Pavla,“ ubezpečila radnica. Nasledujúcou plánovanou etapou je rekonštrukcia chodníka na južnej strane Košickej ulice v úseku od Košickej brány po križovatku s Mäsiarskou ulicou zo zdrojov Fondu na podporu cestovného ruchu, o ktoré sa mesto uchádza. „Predpokladané náklady na rekonštrukciu tejto etapy sú približne 481.300 eur,“ ozrejmila samospráva.
Košická a Nová ulica prepájajú historické jadro s predmestím a hlavným dopravným ťahom a boli dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Projekt Modernizácia severozápadnej radiály v hradbovom opevnení mesta Levoča je financovaný v rámci Programu Slovensko. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je podľa zverejnenej zmluvy o poskytnutí dotácie na úrovni takmer 780.000 eur.
„Úsek od Košickej brány po Mäsiarsku ulicu zostáva obojsmerný. Pribudne tam odstavný pruh na pravej strane určený pre zásobovanie a zákazníkov prevádzok. Celodenné státie na Košickej ulici už nebude možné. Úsek od Mäsiarskej po Ružovú ulicu bude odteraz jednosmerný - v smere na Námestie Majstra Pavla - s odstavnými pruhmi po oboch stranách. Z Ružovej ulice bude vjazd možný iba na Námestie Majstra Pavla,“ uviedlo mesto.
Cieľom opatrení je obmedziť kolízne situácie najmä v okolí križovatiek so Špitálskou a s Mäsiarskou ulicou a v časti medzi Mäsiarskou ulicou a námestím a zvýšiť bezpečnosť chodcov a účastníkov cestnej premávky. Zároveň chce radnica zabezpečiť plynulý a bezpečný prejazd od Košickej brány cez centrum mesta až po výjazd Novou ulicou.
Mesto dodáva, že po obnove vodovodných prípojok, ktorú realizovala Podtatranská vodárenská spoločnosť, zostal chodník na severnej strane Košickej ulice v nevyhovujúcom stave. Preto pristúpili k jeho dočasnej úprave položením nového asfaltového krytu, aby chodci mohli bezpečne prechádzať. Tieto práce financovalo mesto z vlastného rozpočtu vo výške takmer 30.000 eur.
„Dočasná úprava chodníkov nie je konečným riešením. Po zabezpečení ďalších finančných prostriedkov budeme pokračovať v ďalšej etape obnovy chodníkov zo žulovej dlažby - podobne ako vo východnej časti Námestia Majstra Pavla,“ ubezpečila radnica. Nasledujúcou plánovanou etapou je rekonštrukcia chodníka na južnej strane Košickej ulice v úseku od Košickej brány po križovatku s Mäsiarskou ulicou zo zdrojov Fondu na podporu cestovného ruchu, o ktoré sa mesto uchádza. „Predpokladané náklady na rekonštrukciu tejto etapy sú približne 481.300 eur,“ ozrejmila samospráva.
Košická a Nová ulica prepájajú historické jadro s predmestím a hlavným dopravným ťahom a boli dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Projekt Modernizácia severozápadnej radiály v hradbovom opevnení mesta Levoča je financovaný v rámci Programu Slovensko. Celková výška oprávnených výdavkov projektu je podľa zverejnenej zmluvy o poskytnutí dotácie na úrovni takmer 780.000 eur.