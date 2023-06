Levočskú a Kukučínovu ulicu v Poprade a časť Stráže prepojí nová cesta

Poprad 21. júna (TASR) - Mesto Poprad bude stavať novú mestskú komunikáciu s chodníkom, ktorá prepojí Levočskú a Kukučínovu ulicu a mestskú časť Stráže pod Tatrami. Vyplýva to z informácií uverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Výstavba súvisí s rekonštrukciou železničnej trate pod Tatrami, v rámci ktorej sa zruší železničný prechod pre autá na Levočskej ulici v smere na Hozelec.



Celková predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 390.000 eur. "Trasa navrhovaného prepojenia je situovaná pozdĺž Husieho potoka v mieste existujúcej trasy panelovej cesty. Súčasťou projektovej dokumentácie je aj rozšírenie verejného osvetlenia. Projekt rieši preložku jestvujúcej rozpojovacej skrine a elektromerových rozvodníc pri plote areálu Sociálneho zariadenia mesta Poprad," uvádza sa v materiáli. Nutná je aj úprava plynovodnej prípojky a premiestnenie meracej skrinky. Jestvujúce oplotenie určené na preložku sa nachádza vedľa panelovej cesty, ktorá dopravne spája Levočskú a Kukučínovu ulicu. Zároveň sa ráta s asanáciou vrátnice v areáli sociálnych služieb. Lehota na predkladanie ponúk je do 3. júla tohto roka.



Za priecestím v smere na Hozelec sa nachádzajú viaceré prevádzky, okrem iného údržba ciest, viacero autoservisov, nocľaháreň pre bezdomovcov a bytové domy. Komunikáciu tiež využívajú na presun do centra Popradu obyvatelia okolitých obcí. Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Ria Feik Achbergerová pre TASR uviedla, že zrušenie priecestia vychádza z požiadaviek legislatívy a bolo navrhnuté ešte v roku 2006 počas spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie. V rámci stavby na začiatku Levočskej ulice v mieste odbočenia z cesty I/18 vybudujú okružnú križovatku. Na Levočskej ulici bude zároveň obnovený povrch. "Pre peších a cyklistov bude v priestore priecestia vybudovaná nová lávka," dodala Feik Achbergerová.