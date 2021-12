Lewiatan: Poľská ekonomika by mala tento rok vzrásť o viac než 6 %

Varšava 29. decembra (TASR) - Poľská ekonomika by mala tento rok vzrásť o viac než 6 % a v budúcom roku dosiahnuť rast nad 4-percentnou úrovňou. Uviedol to zväz súkromných poľských zamestnávateľov Lewiatan.



Podľa zväzu, na ktorý sa odvolala poľská agentúra PAP, by hrubý domáci produkt (HDP) Poľska mal v tomto roku vzrásť o 6,2 %. V budúcom roku zamestnávatelia očakávajú spomalenie rastu na 4,1 %, stále to však bude solídne tempo.



Lewiatan v tejto súvislosti uviedol, že Poľsko si v období najväčšej koronavírusovej krízy v roku 2020 počínalo omnoho lepšie než väčšina ekonomík Európskej únie. "Naša ekonomika zaznamenala v tomto roku nečakane rýchle zotavenie," uviedol zväz s tým, že ju podporil najmä priemysel, v poslednom období však k rastu prispeli aj zvyšujúce sa investície.



Čo sa týka roka 2022 a predpokladaného rastu na úrovni 4,1 %, Lewiatan uviedol, že v budúcom roku by ekonomiku mali podporiť viaceré vládne programy, ako aj očakávaný prísun peňazí z fondu obnovy Európskej únie na zotavenie ekonomík členských štátov po pandémii.



Lewiatan zároveň očakáva, že miera inflácie dosiahne za december tohto roka 8,3 %. Predpokladá preto, že centrálna banka bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky a hlavná úroková sadzba, ktorá teraz dosahuje 1,75 %, sa zvýši na 3 %.