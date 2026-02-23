< sekcia Ekonomika
LEXANTE vstupuje na český trh
Slovenská advokátska kancelária mieri medzi regionálnych hráčov.
Autor OTS
Bratislava 23. februára (OTS) - Slovenská advokátska kancelária LEXANTE oznámila strategickú expanziu do Českej republiky. Kancelária tým reaguje na rastúci objem cezhraničných transakcií a ambíciu vybudovať silnú stredoeurópsku právnu platformu pre podnikateľských klientov a investorov.
Rozhodnutie vstúpiť na český trh prichádza po období dynamického rastu kancelárie a posilňovania jej postavenia v oblasti real estate, M&A a stavebného práva. Podľa vedenia LEXANTE už dnes významná časť projektov klientov presahuje hranice Slovenska, pričom Česko predstavuje prirodzený ďalší krok.
„Slovenský a český trh fungujú v mnohých sektoroch ako jeden ekonomický priestor. Klienti dnes očakávajú právne poradenstvo, ktoré je rýchle, obchodne orientované a schopné pokryť transakcie v celom regióne bez fragmentácie služieb,“ uviedlo vedenie kancelárie.
LEXANTE plánuje v Českej republike budovať lokálnu prítomnosť postupne – kombináciou vlastného tímu a spolupráce s lokálnymi expertmi. Fokus bude smerovať najmä na cezhraničné investície, developerské projekty, akvizície spoločností a právne poradenstvo pre rastové a technologické firmy.
Expanzia zároveň odráža širší trend profesionalizácie právnych služieb v regióne, kde klienti čoraz viac preferujú kancelárie schopné poskytovať integrované riešenia naprieč jurisdikciami. LEXANTE chce tento dopyt adresovať modelom postaveným na efektivite, technologickej podpore a úzkej spolupráci s manažmentom klientov.
„Našou ambíciou nie je len geografické rozšírenie, ale vytvorenie kancelárie, ktorá bude prirodzeným partnerom pre investorov a spoločnosti pôsobiace v strednej Európe,“ doplnil JUDr. Matúš Červený partner kancelárie.
Kancelária bude ďalšie kroky expanzie vrátane personálneho posilnenia a otvorenia lokálnej kancelárie komunikovať v priebehu nasledujúcich mesiacov.
