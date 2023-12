Lexmann vyzvala E.Tomáša odmietnuť Smernicu o pracovníkoch platforiem

Bratislava 20. decembra (TASR) - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) by mal odmietnuť dohodu o texte Smernice o pracovníkoch platforiem, ktorá bude mať vplyv na 28 miliónov Európanov pracujúcich aj cez donáškové alebo prepravné platformy. Text trialógovej dohody dosiahnutý počas minulého týždňa ohrozuje živobytie tisícov pracujúcich alebo privyrábajúcich si Slovákov. Uviedla to europoslankyňa Miriam Lexmann (KHD).



"Text smernice, ako bol dohodnutý, totiž stanovuje tzv. indikátory, na základe ktorých je pracovník buď zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO). Naplnenie iba dvoch z piatich indikátorov znamená podľa smernice zamestnanecký vzťah," povedala Lexmann s tým, že napríklad kontrolu kvality donášky musí však urobiť každá platforma. Dve z piatich kritérií tak naplnia všetci.



Pracovníci prostredníctvom platforiem ale podľa Lexmann potrebujú flexibilný pracovný čas, pretože si privyrábajú popri inom zamestnaní, štúdiu či podnikaní. Pre aktuálnu dohodu by tak pracovníci o tento benefit mohli prísť. Členské štáty EÚ majú počas tohto týždňa dohodu schvaľovať, pričom niektoré z nich sú s jej znením nespokojné a zvažujú jej zablokovanie.



"Vyzývam aj Slovensko, aby text v súčasnej podobe nepodporilo. Ide totiž nielen o živobytie pracovníkov platforiem, ale aj o príjem podnikov, ako sú napríklad reštaurácie, ktoré cez platformy doručujú svoj tovar zákazníkom," dodala Lexmann.



Riešenie vidí europoslankyňa v umožnení a poskytovaní väčších výhod pre týchto pracovníkov zo strany platforiem bez automatického zamestnaneckého statusu.