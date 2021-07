Leyard Europe môže dostať štátnu pomoc 1,225 milióna eur

Bratislava 4. júla (TASR) – Výrobca LED panelov Leyard Europe by mohol dostať na rozšírenie produkcie v priemyselnom parku Záborské (okres Prešov) štátny investičný stimul vo výške 1,225 milióna eur. Vyplýva to z materiálu Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Leyard Europe, na podporu realizácie investičného zámeru v Záborskom, okres Prešov, ktorý zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Leyard Europe, ktorá je dcérskou firmou spoločnosti Leyard z Hongkongu, plánuje v Záborskom preinvestovať na rozšírenie súčasnej výroby LED panelov minimálne 10,256 milióna eur, a to na obstaranie budov, strojov, prístrojov a zariadení. V súvislosti s týmto investičným zámerom by firma Leyard mala vytvoriť 49 nových pracovných miest.



Spoločnosť Leyard Europe pôvodne od štátu požadovala poskytnutie investičnej pomoci v celkovej hodnote viac ako 3,5 milióna eur, a to vo forme priamej dotácie vo výške viac ako 2,3 milióna eur a vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 1,225 milióna eur. Rezort hospodárstva odsúhlasil poskytnutie investičnej pomoci v celkovej maximálnej nominálnej hodnote 1,225 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov. Investičnú pomoc ešte musí odsúhlasiť vláda.