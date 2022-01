Leyenová a Biden: EÚ a USA zaistia energetickú bezpečnosť Európy

Na archívnej snímke Joe Biden. Foto: TASR/AP

Brusel 28. januára (TASR) - EÚ a Spojené štáty sa spoločne zaväzujú k zaisteniu energetickej bezpečnosti a udržateľnosti Európy, k urýchleniu globálneho prechodu na čistú energiu a spoločne chcú pomáhať aj Ukrajine. Uviedli v piatok v spoločnom vyhlásení predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a americký prezident Joe Biden.Obaja lídri v piatok telefonicky hovorili o spolupráci medzi USA a EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti. Spresnili, že cieľom oboch strán je zabezpečiť aj energetickú bezpečnosť Ukrajiny a postupnú integráciu Ukrajiny s trhmi EÚ s plynom a elektrickou energiou.Von der Leyenová a Biden pripomenuli, že v rámci Rady pre energetiku EÚ – USA úzko spolupracujú v oblasti energetickej politiky, dekarbonizácie a bezpečnosti dodávok energie. Obe strany sú odhodlané plniť záväzky a ciele Parížskej dohody prostredníctvom výroby čistej energie, najmä z obnoviteľných zdrojov, zvýšenia energetickej účinnosti a inovačných technológií, ktoré poskytnú cestu k energetickej bezpečnosti a zníženiu závislosti na fosílnych palivách.V poslednom desaťročí EÚ investovala do diverzifikácie dodávok energie prostredníctvom zlepšenia infraštruktúry a posilnenia svojich vnútorných energetických sietí, čím sa zvýšila odolnosť a flexibilita energetických trhov EÚ.Eurokomisia chce zintenzívniť spoluprácu s členskými štátmi EÚ v oblasti bezpečnosti dodávok v rámci transparentných a konkurencieschopných trhov s plynom spôsobom zlučiteľným s dlhodobými klimatickými cieľmi a ambíciou dospieť k uhlíkovej neutralite do roku 2050.uvádza sa v spoločnom vyhlásení oboch politikov.Dokument spresňuje, že Spojené štáty a EÚ spoločne pracujú na pokračujúcich, dostatočných a včasných dodávkach zemného plynu do EÚ z rôznych zdrojov na celom svete, aby sa vyhli šokom v zásobovaní vrátane tých, ktoré by mohli vyplynúť z ďalšej ruskej invázie na Ukrajinu.Spojené štáty sú už teraz najväčším dodávateľom skvapalneného zemného plynu (LNG) do EÚ.Vo vyhlásení sa uvádza, že LNG v krátkodobom horizonte môže zvýšiť bezpečnosť dodávok, zatiaľ čo sa Európania budú sústreďovať na prechod na čisté nulové emisie. Eurokomisia chce preto pracovať na zlepšení transparentnosti a využívania terminálov LNG v krajinách eurobloku a s členskými krajinami EÚ bude spolupracovať v oblasti núdzového plánovania a hľadanie riešení pre skladovanie energie.uvádza sa v americko-európskom vyhlásení.Obe strany sa dohodli na ďalších krokoch v tejto oblasti, podrobnosti dohodne najbližšie zasadnutie Rady pre energetiku EÚ – USA, ktoré sa bude konať 7. februára.