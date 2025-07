Leyenová a Frederiksenová podporili snahy o dobrú colnú dohodu s USA

Aarhus 3. júla (TASR) - Zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ a tiež obchodné a colné vzťahy s USA dominovali na štvrtkovej spoločnej tlačovej konferencii predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou v Aarhuse. Pracovné stretnutie delegácie Európskej komisie a dánskej vlády na pôde Aarhuskej univerzity sa nieslo v znamení oficiálneho otvorenia polročného predsedníctva Dánska v Rade EÚ, informuje spravodajca TASR.



Obe političky sa pri ekonomických témach zhodli na potrebe posilňovania konkurencieschopnosti EÚ, čo je jednou z hlavných priorít dánskeho predsedníctva. Leyenová privítala, že Dánsko chce so svojím racionálnym prístupom prispieť k tejto agende, pomáhať pri zjednodušovaní pravidiel.



Ocenila tiež, že Dánsko podporuje budovanie únie úspor a investícií aj návrhy na znižovanie cien energií a energetickej závislosti s cieľom posilňovať energetickú infraštruktúru Európy. Privítala aj ochotu Dánska do konca tohto roku zmeniť na podobu zákona ciele znížiť do roku 2040 emisie skleníkových plynov v EÚ o 90 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990.



„Práve v týchto chvíľach Maroš Šefčovič rokuje v Amerike,“ uviedla Leyenová po otázke novinárov, ako chce Únia riešiť colné vzťahy s USA po tom, ako administratíva Donalda Trumpa oznámila, že požaduje 10-percentné clá na tovary z Európy.



Podľa najnovších správ niektorých médií sa eurokomisár pre obchod snaží do 9. júla dosiahnuť s USA politickú dohodu, a potom doladiť príslušné technické záležitosti spojené s clami.



Šéfka EK vyhlásila, že EÚ je „pripravená na dohodu“ a mala by to podľa nej byť „principiálna dohoda“, lebo medzi oboma stranami ide o ročný obrat vo výške 1,5 bilióna eur. Zároveň však dodala, že Únia sa pripravuje na možnosť, že sa uspokojivá dohoda nedosiahne a v tom prípade má Brusel pripravené nástroje, ako odpovedať. Upozornila tiež na význam obchodných dohôd, ktoré EÚ uzatvára s krajinami Mercosur, Mexikom a Indiou, čo sa koná na základe rešpektovania pravidiel medzinárodného obchodu.



Leyenová a Frederiksenová sa následne v múzeu umenia ARoS stretli s dánskym kráľom Frederikom X. a jeho manželkou, odkiaľ sa vybrali do prístavu v Aarhuse. Dánsko ako jednu z priorít svojho predsedníctva presadzuje „silnejšiu zelenú Európu“ a za dobrý príklad tejto politiky považuje zelenú transformáciu dánskeho sektora lodnej dopravy, čo bolo predstavené kráľovskému páru aj predsedníčke exekutívy EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)