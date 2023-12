Leyenová: Čína hovorí o potrebe rovnováhy obchodných vzťahov

Brusel 5. decembra (TASR) - Zlepšenie a vyváženie obchodných vzťahov, klimatické zmeny a snaha presvedčiť Peking, aby vyvinul väčší tlak na Rusko pre vojnu na Ukrajine, budú dominovať dvojdňovému samitu EÚ - Čína (7. - 8. 12.) v Pekingu. V utorňajšom rozhovore pre agentúru AFP v rámci projektu Európskej redakcie (ENR), ktorej súčasťou je aj TASR, to uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Šéfka exekutívy EÚ zdôraznila, že existuje niekoľko pozitívnych možností na zvýšenie spravodlivosti vo vzájomných obchodných vzťahoch. Priznala, že EÚ má "zložitý vzťah" k Číne, a preto samit treba využiť čo najlepšie. V prvom rade pôjde o riešenie nerovnovážnych obchodných vzťahov, po druhé využiť postavenie Číny na globálnej scéne pri riešení ruskej vojny proti Ukrajine a krízy na Blízkom východe. A tiež o spájanie síl v boji proti zmene klímy a ochrane biodiverzity.



Zdôraznila, že EÚ musí Čínu vnímať nielen ako obchodného partnera a priemyselnú veľmoc, ale aj ako technologického konkurenta a vojenskú moc. Ako globálneho hráča, ktorý má odlišné názory na svetový poriadok.



Únia chce v Pekingu diskutovať o obchodnom deficite, o slabom prístupe európskych spoločností na čínsky trh a o dotáciách čínskym spoločnostiam, čo deformuje európsky trh. "EÚ na jednotnom trhu chráni hospodársku súťaž a spravodlivú konkurenciu. Preto chceme spravodlivú hospodársku súťaž aj pokiaľ ide o globálnych hráčov, ktorí prichádzajú na náš trh," odkázala von der Leyenová.



Tvrdí, že hoci v Číne vidieť spomalenie rastu, stále je citeľná nadmerná kapacita vo výrobe podporovaná dotáciami.



"Budeme diskutovať o týchto otázkach s faktami a číslami, o tom, ako ich riešiť, aby sme obnovili rovnováhu obchodu. Obchodná nerovnováha s Čínou sa za posledné dva roky zdvojnásobila na takmer 400 miliárd eur," upozornila. A dodala, že je v záujme oboch strán, aby obnovili rovnováhu v obchodne. Inak EÚ bude odkázaná na svoje nástroje na ochranu trhu.



S tým podľa nej súvisí aj prebiehajúce vyšetrovanie predaja čínskych elektromobilov v EÚ. Ide o jasný príklad dotácií vo výrobe a narušenie spravodlivej hospodárskej súťaže. Priznala, že EÚ sa už poučila zo solárnych panelov z Číny a chce oveľa transparentnejšie obchodné vzťahy.



Upozornila, že kým Čína v posledných desaťročiach systematicky znižovala svoju závislosť od sveta, zároveň sa zvýšila závislosť sveta od Číny. Aj tejto téme sa lídri EÚ venujú, pričom kladú dôraz na znižovanie rizika závislosti a nie na prerušenie kontaktov s Pekingom. Šéfka EK uviedla, že ak sa za posledných 20 mesiacov Únia "úplne oddelila" od Ruska, nechce to isté urobiť pri Číne. Chce "plodný a spravodlivý vzťah" a znižovať pritom riziká jednostrannej závislosti.



Myslí si, že EÚ sa poučila z vlastných kríz. Počas pandémie, keď pocítila nadmernú závislosť od jedného dodávateľa, aj počas vojny na Ukrajine, keď cítila vydieranie pre ruský plyn.



Šéfka EK ocenila, že Únia obnovila dialóg na vysokej úrovni s Čínou o mládeži, klíme, obchode a technológiách či boji proti HIV. To podľa nej naznačuje otvorenosť voči výzvam, ktoré obe strany pociťujú.



V oblasti klímy privítala, že sa Čína pripojila k metánovému prísľubu, čo má znížiť škodlivé emisie. Pripomenula, že kým EÚ vytvára len sedem percent emisií skleníkových plynov, Čína má na konte 28 percent celosvetových emisií, a preto je dobré, že obe strany spolupracujú v boji proti klimatickej zmene a ochrane biodiverzity.



V zahraničnej politike má podľa von der Leyenovej Čína osobitnú zodpovednosť, aby ako člen Bezpečnostnej rady OSN viac vplývala na Rusko, ktoré vedie vojnu voči Ukrajine. Pre EÚ je tiež problém, že Čína obchádza jej sankcie uvalené na Rusko a samit využije na výzvu, aby k tomu nedochádzalo. Svoj pobyt v Pekingu chce šéfka EK využiť aj na to, aby presvedčila Čínu o stiahnutí sankcií, ktoré uložila na poslancov Európskeho parlamentu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)