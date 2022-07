Leyenová: Dohoda o obmedzení spotreby plynu je pre EÚ rozhodujúci krok

Brusel 26. júla (TASR) - Európska únia urobila v utorok rozhodujúci krok, aby čelila hrozbám úplného prerušenia dodávok ruského plynu, k čomu môže prikročiť vláda Vladimira Putina. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová po mimoriadnom zasadnutí ministrov energetiky a hospodárstva členských krajín v Bruseli.



Ministri krajín eurobloku zodpovední za sektor energetiky v utorok dosiahli dohodu o obmedzení spotreby zemného plynu počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny. Dôvodom je zvyšujúce sa riziko odstavenia dodávok plynu z Ruska v najkritickejšom zimnom období.



Von der Leyenová v správe pre médiá privítala, že ministri schválili nariadenie o koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne.



"Politická dohoda dosiahnutá v rekordnom čase na základe návrhu Európskej komisie ´Šetrite plyn pre bezpečnú zimu´, ktorý bol predložený minulý týždeň, zabezpečí systematické a koordinované zníženie spotreby plynu v celej EÚ s cieľom pripraviť sa na nadchádzajúcu zimu. Pomôže naplniť naše zásobníky ešte pred zimou," uviedla šéfka eurokomisie.



Spresnila, že spoločný záväzok členských krajín znížiť o 15 % spotrebu plynu dopĺňa všetky ostatné opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté v rámci iniciatívy REPowerEU, a ktorých cieľom je diverzifikovať zdroje dodávok plynu, urýchliť rozvoj obnoviteľných zdrojov a zvýšiť energetickú účinnosť.



Podľa jej slov možnosť vyhlásiť stav pohotovosti na úrovni EÚ, ktorý spustí povinné znižovanie spotreby plynu v členských štátoch, poskytuje silný signál, že Únia urobí všetko pre to, aby zaistila bezpečnosť dodávok a chránila svojich spotrebiteľov, či už ide o domácnosti alebo priemysel.



"Spoločným úsilím o zníženie dopytu po plyne a berúc do úvahy všetky relevantné národné špecifiká, EÚ zabezpečila pevné základy pre solidaritu medzi členskými štátmi tvárou v tvár Putinovmu energetickému vydieraniu," opísala situáciu.



Dodala, že oznámenie spoločnosti Gazprom, že pokračuje v obmedzovaní dodávok plynu do Európy cez plynovod Nord Stream 1 bez opodstatnených technických dôvodov, len podčiarkuje nespoľahlivý charakter Ruska ako dodávateľa energie.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)