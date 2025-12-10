< sekcia Ekonomika
Leyenová: Dohoda o revízii nariadenia o klíme pomôže EÚ
Nariadenie o klíme investorom a podnikom poskytuje istotu pri presadzovaní prechodu EÚ na čistú energiu, konkurencieschopnosti priemyslu, energetickej bezpečnosti a nezávislosti.
Autor TASR
Brusel 10. decembra (TASR) - Predbežná dohoda, ktorú v utorok (9. 12.) dosiahli vyjednávači Rady EÚ a Európskeho parlamentu o cieli znížiť do roku 2040 čisté emisie skleníkových plynov o 90 %, je dobrou správou pre európsku konkurencieschopnosť. V stredu to uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Dohoda o revízii nariadenia o klíme (ECL) sa týka aj odkladu zavedenia emisných povoleniek ETS 2 z roku 2027 na rok 2028, informuje spravodajca TASR.
Nariadenie o klíme investorom a podnikom poskytuje istotu pri presadzovaní prechodu EÚ na čistú energiu, konkurencieschopnosti priemyslu, energetickej bezpečnosti a nezávislosti.
Predsedníčka EK v správe pre médiá zdôraznila, že uzavretím tejto dohody EÚ potvrdzuje svoj záväzok voči opatreniam v oblasti klímy a Parížskej dohode.
„Mesiac po klimatickej konferencii COP30 sme premenili slová na činy - s právne záväzným cieľom znížiť emisie o 90 % do roku 2040. Máme jasné smerovanie ku klimatickej neutralite a pragmatický a flexibilný plán na zvýšenie konkurencieschopnosti prechodu na čistú energiu,“ vysvetlila Leyenová.
Nariadenie o klíme predpokladá možnosť využívať medzinárodné kredity na „primeraný príspevok“ k cieľu do roku 2040, ktorý sa začne v roku 2036. Toto množstvo môže predstavovať až 5 % čistých emisií skleníkových plynov v EÚ z roku 1990, čo zodpovedá domácemu zníženiu čistých emisií do roku 2040 o 85 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.
ECL povoľuje používanie domácich trvalých odstránených emisií v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) na kompenzáciu zvyškových emisií, ktoré sa ťažko znižujú. V rámci odvetví a nástrojov bude existovať väčšia flexibilita, ktorá pomôže dosiahnuť ciele jednoduchým a nákladovo efektívnym spôsobom. To by mohlo poskytnúť členskému štátu možnosť kompenzovať nedostatky v jednom sektore bez toho, aby sa ohrozil celkový pokrok.
V predbežnej dohode sa takisto zdôrazňujú prvky, ktoré sa majú zohľadniť v rámci na obdobie po roku 2030 - zahŕňajú väčšie zameranie na konkurencieschopnosť priemyslu a hospodárstva; spravodlivý, pragmatický, nákladovo efektívny a sociálne vyvážený prechod pre všetkých; inovačné a čisté technológie založené na technologickej neutralite a riešenia v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.
Inštitúcie EÚ sa dohodli na zavedení dvojročného posúdenia vykonávania priebežných cieľov s úmyslom zohľadniť najnovšie vedecké dôkazy, technologický vývoj a globálnu konkurencieschopnosť EÚ.
Komisia v budúcom preskúmaní musí zhodnotiť vplyvy na konkurencieschopnosť priemyslu EÚ, vývoj cien energie, stav čistého odstraňovania na úrovni EÚ a flexibilitu členských štátov využívať medzinárodné kredity na splnenie svojich cieľov na obdobie po roku 2030.
Dohoda zároveň znamená odklad uplatňovania systému EÚ na obchodovanie s emisiami pre budovy, cestnú dopravu, ako aj malé priemyselné odvetvia (ETS2) o jeden rok - na rok 2028.
Dohodu ešte musia formálne prijať europarlament a Rada EÚ, následne bude revidované nariadenie v oblasti klímy zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Nariadenie o klíme investorom a podnikom poskytuje istotu pri presadzovaní prechodu EÚ na čistú energiu, konkurencieschopnosti priemyslu, energetickej bezpečnosti a nezávislosti.
Predsedníčka EK v správe pre médiá zdôraznila, že uzavretím tejto dohody EÚ potvrdzuje svoj záväzok voči opatreniam v oblasti klímy a Parížskej dohode.
„Mesiac po klimatickej konferencii COP30 sme premenili slová na činy - s právne záväzným cieľom znížiť emisie o 90 % do roku 2040. Máme jasné smerovanie ku klimatickej neutralite a pragmatický a flexibilný plán na zvýšenie konkurencieschopnosti prechodu na čistú energiu,“ vysvetlila Leyenová.
Nariadenie o klíme predpokladá možnosť využívať medzinárodné kredity na „primeraný príspevok“ k cieľu do roku 2040, ktorý sa začne v roku 2036. Toto množstvo môže predstavovať až 5 % čistých emisií skleníkových plynov v EÚ z roku 1990, čo zodpovedá domácemu zníženiu čistých emisií do roku 2040 o 85 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.
ECL povoľuje používanie domácich trvalých odstránených emisií v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS) na kompenzáciu zvyškových emisií, ktoré sa ťažko znižujú. V rámci odvetví a nástrojov bude existovať väčšia flexibilita, ktorá pomôže dosiahnuť ciele jednoduchým a nákladovo efektívnym spôsobom. To by mohlo poskytnúť členskému štátu možnosť kompenzovať nedostatky v jednom sektore bez toho, aby sa ohrozil celkový pokrok.
V predbežnej dohode sa takisto zdôrazňujú prvky, ktoré sa majú zohľadniť v rámci na obdobie po roku 2030 - zahŕňajú väčšie zameranie na konkurencieschopnosť priemyslu a hospodárstva; spravodlivý, pragmatický, nákladovo efektívny a sociálne vyvážený prechod pre všetkých; inovačné a čisté technológie založené na technologickej neutralite a riešenia v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.
Inštitúcie EÚ sa dohodli na zavedení dvojročného posúdenia vykonávania priebežných cieľov s úmyslom zohľadniť najnovšie vedecké dôkazy, technologický vývoj a globálnu konkurencieschopnosť EÚ.
Komisia v budúcom preskúmaní musí zhodnotiť vplyvy na konkurencieschopnosť priemyslu EÚ, vývoj cien energie, stav čistého odstraňovania na úrovni EÚ a flexibilitu členských štátov využívať medzinárodné kredity na splnenie svojich cieľov na obdobie po roku 2030.
Dohoda zároveň znamená odklad uplatňovania systému EÚ na obchodovanie s emisiami pre budovy, cestnú dopravu, ako aj malé priemyselné odvetvia (ETS2) o jeden rok - na rok 2028.
Dohodu ešte musia formálne prijať europarlament a Rada EÚ, následne bude revidované nariadenie v oblasti klímy zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)