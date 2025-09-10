< sekcia Ekonomika
Leyenová: EÚ musí riešiť postavenie pracovníkov a dostupnosť bývania
Autor TASR
Štrasburg/Brusel 10. septembra (TASR) - EÚ nesmie zabudnúť na záujmy zamestnancov, dostupné bývanie a tiež dostupné ceny energií. Upozornila na to v stredu na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v rámci prejavu o stave Únie. Informuje o tom spravodajca TASR.
Leyenová upriamila pozornosť aj na pracovné miesta a filozofiu, že ak EÚ chce mať konkurencieschopnú ekonomiku, musí posilniť postavenie pracovníkov. Preto EK navrhne zákon o kvalitných pracovných miestach, aby zabezpečila, že moderné zamestnanie drží krok s modernou ekonomikou.
„Ide o otázku základnej sociálnej spravodlivosti. Naliehavo potrebujeme ambicióznu Európsku stratégiu boja proti chudobe. Predstavíme náš plán na pomoc pri odstraňovaní chudoby do roku 2050. Podložený silnou zárukou pre deti, ktorá ochráni deti pred chudobou,“ uviedla.
Komisia podľa jej slov pripravuje sériu legislatívnych balíkov týkajúcich sa dostupnosti bývania a životných nákladov. Čo odzrkadľuje aj nárast cien energií. Pripomenula, že na vrchole energetickej krízy EÚ konala a vďaka spoločnému úsiliu sa rýchlo podarilo stabilizovať ceny a zabezpečiť dodávky energií.
„Sme na ceste k energetickej nezávislosti. Účty za energie sú však stále skutočným zdrojom obáv pre milióny Európanov. A náklady na priemysel sú stále štrukturálne vysoké. Vieme, čo viedlo k nárastu cien: závislosť od ruských fosílnych palív. Je teda čas zbaviť sa špinavých ruských fosílnych palív,“ opísala situáciu.
Zdôraznila, že ceny za energie zníži čistá domáca energia, a preto treba vyrábať viac domácich obnoviteľných zdrojov energie s jadrovou energiou ako základným zdrojom.
„Musíme urgentne modernizovať a investovať do našej infraštruktúry a našich prepojovacích vedení. Preto navrhneme nový balík opatrení pre rozvodné siete na posilnenie našej sieťovej infraštruktúry a urýchlenie povoľovania,“ povedala.
Spresnila, že v nadväznosti na to EK ešte v stredu predstaví novú iniciatívu s názvom Energetické diaľnice, pričom bolo identifikovaných osem kritických úsekov v energetickej infraštruktúre EÚ. „Budeme pracovať na odstránení týchto úzkych miest jedno po druhom. Spojíme vlády a energetické spoločnosti, aby sme vyriešili všetky zostávajúce otázky. Pretože Európania potrebujú dostupnú energiu práve teraz,“ odkázala.
Spomenula, že dostupnosť bývania je neistá pre príliš veľa Európanov. Ceny domov od roku 2015 vzrástli o vyše 20 %. Počet stavebných povolení klesol za päť rokov o viac ako 20 %.
„Toto je viac než len bytová kríza. Je to sociálna kríza. Narúša sociálnu štruktúru Európy. A ohrozuje našu konkurencieschopnosť,“ skonštatovala. A dodala, že EK ešte tento rok predstaví prvý Európsky plán dostupného bývania a zvolá aj prvý samit EÚ o bývaní.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
