Leyenová: EÚ musí vyvinúť viac úsilia na podporu konkurencieschopnosti

Berlín 9. apríla (TASR) - Európska únia (EÚ) potrebuje vyvinúť väčšie úsilie na posilnenie konkurencieschopnosti svojich podnikov, vyhlásila v utorok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Stále sme hospodárskou oblasťou, ktorá vyváža najviac do celého sveta," povedala von der Leyenová po rokovaniach s predsedníctvom Združenia nemeckých zamestnávateľov (BDA) v Berlíne. "Zároveň však celkom jasne hovorím, že musíme zaradiť vyššiu rýchlosť, aby sme zachovali to, čo sme dosiahli, a udržali si náskok," dodala šéfka Komisie. Európa sa musí stať rýchlejšou, digitálnejšou a čistejšou, zdôraznila.



Von der Leyenová poukázala aj na dôležitosť odbúravania byrokracie. Firmám by mali napríklad ubudnúť povinnosti pri predkladaní správ. Tu už boli podľa šéfky Komisie podniknuté prvé kroky a ďalšie budú nasledovať.



"V posledných rokoch Európa sťažila podnikateľom prácu niekedy až príliš zložitou reguláciou. Mali by sme to zmeniť. Otázka konkurencieschopnosti musí byť v Európe opäť na prvom mieste," uviedol Rainer Dulger, prezident BDA.



Von der Leyenová vedie kandidátku Európskej ľudovej strany v júnových voľbách do Európskeho parlamentu a usiluje sa o ďalšie funkčné obdobie na čele Komisie.