Leyenová: EÚ potrebuje nový fond na investície do energetiky

Brusel 12. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) uvažuje o novom fonde na investície do energetiky, aby sa zbavila závislosti od ruského plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



EÚ musí prehodnotiť svoj rozpočet a pouvažovať o vytvorení nového fondu na veľké dodatočné investície v oblasti energetiky potrebné na to, aby sa členské štáty zaobišli bez ruského plynu, uviedla v pondelok šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Podľa Leyenovej sa EK musí najprv pozrieť na rozpočet EÚ a zistiť, či sa bude dať prispôsobiť tomuto cieľu a umožní vytvorenie "fondu suverenity". Šéfka EK odmietla špecifikovať, či by nový fond vyžadoval zvýšenie spoločného dlhu EÚ. Dodala však, že existujúce prostriedky by museli byť doplnené o ďalšie zdroje.