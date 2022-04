Leyenová: EÚ pripravuje spoločnú reakciu na zastavenie dodávok plynu

Brusel 27. apríla (TASR) - Rusko sa zastavením dodávok plynu do Poľska a Bulharska snaží využívať energie na vydieranie, uviedla šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Dodala, že Európska únia (EÚ) už pripravuje spoločnú reakciu na rozhodnutie Moskvy. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters a Bloomberg.



Oznámenie ruského koncernu Gazprom, že jednostranne zastavuje dodávky plynu niektorým európskym odberateľom, je ďalším pokusom Ruska použiť plyn na vydieranie, uviedla Leyenová. "To je neoprávnené a neprijateľné. A opäť to ukazuje nespoľahlivosť Ruska ako dodávateľa plynu," doplnila.



Leyenová dodala, že sa stretáva Koordinačná skupina EÚ pre plyn, aby pripravila spoločnú reakciu na krok Ruska. "Členské krajiny majú pripravené núdzové plány pre takýto scenár, spolupracujeme s nimi v rámci koordinácie a solidarity," uviedla šéfka EK. "Takisto budeme pokračovať v spolupráci s medzinárodnými partnermi na zabezpečení alternatívnych dodávok," uzavrela.



Predstavitelia EÚ sa v stredu stretnú, aby hovorili o zastavení dodávok ruského plynu do Poľska a Bulharska a ďalšom balíku sankcií, ktorý by mal cieliť na ruský export ropy.