Leyenová: EÚ rokuje s USA a ďalšími štátmi o zvýšení dodávok plynu

Brusel 7. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) rokuje so Spojenými štátmi a ďalšími krajinami o zvýšení dodávok plynu. Dôvodom sú obavy týkajúce sa dodávok z Ruska, uviedla šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Budujeme partnerstvo pre energetickú bezpečnosť so Spojenými štátmi, ktoré je v prvom rade o zvýšení dodávok LNG. Rokujeme aj s ďalšími dodávateľmi plynu, napríklad s Nórskom, o zvýšení ich dodávok do Európy," povedala Leyenová na konferencii organizovanej nemeckými printovými médiami Tagesspiegel, Zeit, Handelsblatt a Wirtschaftswoche.



Eskalácia napätia medzi Západom a Moskvou týkajúcom sa Ukrajiny spôsobila nárast obáv z výpadkov dodávok ruského plynu do Európy. Už v uplynulých mesiacoch európske ceny plynu prudko stúpli. Jednou z príčin boli aj slabšie dodávky z Ruska.