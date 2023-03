Leyenová: EÚ sa chce vyhnúť rizikám energetickej závislosti od Číny

Štrasburg 14. marca (TASR) - Európska únia chce nastaviť "spravodlivé pravidlá hry" s Čínou, aby sa vyhla rizikám energetickej závislosti. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas pondelňajšej videokonferencie s novinármi zastupujúcimi Európsku redakciu (ENR), ktorá združuje viacero európskych tlačových agentúr. Informuje o tom spravodajca TASR.



Von der Leyenová s novinármi komunikovala zo Štrasburgu, kde sa zúčastňuje na marcovom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP). V rámci "hodiny otázok" zhodnotila svoju minulotýždňovú pracovnú návštevu Washingtonu.



"Nechceme závislosť, akú sme zažili s Ruskom, pokiaľ ide o fosílne palivá. Nechceme byť napríklad závislí od kritických surovín. Aj preto diverzifikujeme a posilňujeme naše dodávateľské reťazce spolu s našimi rovnako zmýšľajúcimi partnermi," vysvetlila von der Leyenová.



Šéfka exekutívy EÚ sa minulý týždeň v piatok (10. 3.) počas návštevy Bieleho domu dohodla s americkým prezidentom Joeom Bidenom na "okamžitom" začatí rokovaní o "cielenej dohode o strategických kovoch", ktoré sú nevyhnutné na energetickú transformáciu. Táto dohoda má viesť k zníženiu závislosti EÚ od čínskych surovín.



Podľa tlačovej agentúry AFP však stanovisko, ktoré vo Washingtone predstavila von der Leyenová, vyvolalo podráždenie v niektorých kruhoch EÚ. Nemenovaný európsky predstaviteľ upozornil, že v súvislosti s takýmito geopolitickými témami šéfka exekutívy EÚ potrebovala mandát od lídrov členských štátov.



Agentúra AFP upozornila, že šéfovia vlád a štátov počas vlaňajšieho októbrového samitu EÚ v Bruseli rokovali aj o tom, ako môže nájsť Únia vlastnú cestu k Číne bez toho, aby sa spájala so Spojenými štátmi a nechala sa po boku Američanov vtiahnuť do "systematickej konfrontácie" s Pekingom.



V rámci súboru politických otázok von der Leyenová upozornila, že Srbsko a Kosovo by mali prijať plán EÚ na normalizáciu vzťahov, ktorý je kľúčový pre stabilitu celého regiónu. "Existuje plán EÚ na normalizáciu vzťahov medzi Belehradom a Prištinou. Toto je príležitosť pre obe strany využiť túto chvíľu, pretože normalizácia je kľúčom k bezpečnosti, stabilite a prosperite regiónu," odkázala šéfka eurokomisie a zdôraznila, že po ruských útokoch na Ukrajinu je citeľná snaha Bruselu partnerov zo západného Balkánu čo najviac sa priblížiť k Európskej únii.



Najbližšie stretnutie medzi srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom a kosovským premiérom Albinom Kurtim sa uskutoční v Ohride v Severnom Macedónsku v sobotu 18. marca. Na tomto stretnutí sa zúčastní aj šéf diplomacie EÚ Josep Borrell a osobitný zástupca EÚ pre dialóg medzi Kosovom a Srbskom Miroslav Lajčák. EÚ od tohto stretnutia očakáva dohodu o realizačnom pláne základnej dohody o normalizácii vzťahov alebo aspoň výrazný pokrok v tejto oblasti.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)