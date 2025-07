Leyenová: EÚ sa na samite bude snažiť o vyváženie obchodu s Čínou

Štrasburg 8. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) sa bude snažiť o vyváženie hospodárskych vzťahov s Čínou na samite koncom júla. Bude od nej požadovať uľahčenie prístupu na trh pre európske firmy a uvoľnenie kontroly vývozu vzácnych zemín. Uviedla to v utorok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v prejave k Európskemu parlamentu v Štrasburgu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Leyenová ďalej povedala, že na rokovaniach s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom budú na stole aj obavy z nadmernej kapacity a čínskej podpory ruského vojnového úsilia na Ukrajine.



V prejave v Európskom parlamente skonštatovala, že Čína má obrovský obchodný prebytok s EÚ, kde vyváža množstvo tovarov, no zároveň európskym spoločnostiam sťažuje podnikanie v Číne. „Ak má naše partnerstvo napredovať, potrebujeme skutočné vyvážanie obchodu, menej deformácií trhu, menej nadmernej kapacity vyvážanej z Číny a spravodlivý a recipročný prístup pre európske podniky,“ uviedla.



Peking sa snaží zlepšiť vzťahy s EÚ ako protiváhu voči Spojeným štátom. Tie sú pre Čínu dôležitým trhom, ale medzi oboma krajinami pretrvávajú hlboké trenice.



Obchodný deficit medzi Čínou a EÚ v roku 2024 dosiahol ohromujúcich 357 miliárd USD (306,85 miliardy eur). Brusel sa obáva, že prebytok čínskej výroby poháňaný masívnymi štátnymi dotáciami by ho mohol ešte zvýšiť a viesť k záplave lacného čínskeho tovaru, ktorý by podkopával európske firmy.



„Čína sa nemôže spoliehať na export pri riešení svojich domácich ekonomických problémov. Nadmerná kapacita sa musí riešiť pri jej zdroji, nemôže sa jednoducho presunúť na globálne trhy,“ povedala von der Leyenová.



Predsedníčka Komisie, ktorú bude v Pekingu sprevádzať predseda Európskej rady Antonio Costa, uviedla, že sa budú snažiť tiež dosiahnuť uvoľnenie obmedzení na vývoz vzácnych zemín. Brusel medzitým hľadá „alternatívne zdroje dodávok“. Obmedzenia vyvolali obavy firiem na celom svete, keďže Čína sa podieľa takmer dvoma tretinami na ťažbe vzácnych zemín a 92 % na celosvetovej produkcii rafinovaných kovov.



Príčinou nezhôd s EÚ sú aj blízke vzťahy Číny s Ruskom. „Čína de facto umožňuje ruskú vojnovú ekonomiku a my to nemôžeme akceptovať,“ povedala von der Leyenová. „To, ako Čína bude naďalej interagovať s Putinovou vojnou, bude určujúcim faktorom pre budúce vzťahy medzi EÚ a Čínou.“



Samit sa má konať 24. - 25. júla pri príležitosti 50. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a EÚ.



(1 EUR = 1,1728 USD)