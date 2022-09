Leyenová: Eurokomisia pripravuje balík úľav pre malé a stredné podniky

Štrasburg 14. septembra (TASR) - Správa o stave Európskej únie, ktorú v stredu doobeda na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu predniesla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, je dobrou správou aj pre malé a stredné podniky, informuje spravodajca TASR.



Šéfka eurokomisie uviedla, že jej kabinet sa chystá predložiť balík úľav pre malé a stredné podniky (MSP) vrátane návrhu daňových pravidiel pre podnikanie, známy pod skratkou BEFIT.



Pripomenula, že inflácia a neistota ťažko doliehajú na európske MSP, ktoré sú "chrbtovou kosťou nášho priemyslu", a vyslovila sa za odstránenie prekážok, ktoré takéto firmy brzdia v rozvoji.



"Je tiež najvyšší čas, aby EÚ zrevidovala pravidlá smernice o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, pretože jednoducho nie je spravodlivé, že jeden zo štyroch bankrotov je spôsobený tým, že faktúry nie sú zaplatené včas," vysvetlila von der Leyenová. Podľa jej slov tým eurokomisia ponúkne miliónom rodinným firmám a malým a stredne veľkým podnikom "záchranné lano" v dobe "rozbúrených vôd".



Okrem toho von der Leyenová načrtla aj kľúčové prvky reformy fiškálnych pravidiel v súlade s tým, čo minulý týždeň v Bruseli načrtli eurokomisári zodpovední za hospodárske otázky Valdis Dombrovskis a Paolo Gentiloni. Spresnila, že exekutíva EÚ reformné návrhy na lepšie hospodárske riadenie predloží v októbri.



"Potrebujeme fiškálne pravidlá, ktoré umožnia strategické investície a zároveň zabezpečia fiškálnu udržateľnosť," uviedla. Spresnila, že členské krajiny by mali mať "väčšiu flexibilitu" v súvislosti s tempom znižovania dlhu, zároveň však by mala byť zodpovednejšia za plnenie toho, na čom sa v rámci EÚ dohodli.



Tieto pravidlá by podľa nej mali umožniť strategické investície a zároveň zabezpečiť udržateľnosť dlhu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)