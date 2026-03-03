< sekcia Ekonomika
Leyenová na fóre predložila tri veľké priority
Fórum sa zaoberá reakciou EÚ na výzvy, ktorým čelia mnohí Európania, vrátane rastúcich životných nákladov, neistoty v zamestnaní a zmien na trhu práce.
Autor TASR
Brusel 3. marca (TASR) - Európska komisia (EK) sa zameriava na tri priority - dokončenie jednotného trhu, investovanie do kvalitných pracovných miest a riešenie krízy bývania. Uviedla to v utorok predsedníčka EK Ursula von der Leyenová na úvod Európskeho fóra pre zamestnanosť a sociálne práva v Bruseli, informuje spravodajca TASR.
Šéfka EK pred zástupcami zamestnávateľov, odborov, vlád a občianskej spoločnosti uviedla, že „tento duch partnerstva je základom európskeho sociálneho modelu“. Pripomenula, že európska ekonomika môže slúžiť ľuďom len vtedy, ak bude konkurencieschopná, lebo konkurencieschopnosť je základom blahobytu občanov, podnikov a udržiava sociálny model.
„Určuje, či dokážeme konkurovať globálnym gigantom v oblasti umelej inteligencie a digitálnych technológií. Je to predpoklad pre udržanie strategických priemyselných odvetví v Európe. Silná sociálna Európa potrebuje silný ekonomický základ. A konkurencieschopná Európa musí zostať sociálnou Európou,“ uviedla.
Upozornila, že vďaka investíciám cez plán obnovy EÚ budúcej generácie (NGEU) je zamestnaných 3,5 milióna Európanov a 31 miliónov profitovalo zo školení a vzdelávania. Reformy cez plány obnovy priniesli zmeny - kvalitné pracovné miesta so zmluvami na dobu neurčitú, lepšie zosúladenie práce a rodiny, silnejšie učňovské a duálne odborné vzdelávanie, lepšie príležitosti a väčšiu istotu pre pracovníkov.
Von der Leyenová zdôraznila, že v dobe rýchlej transformácie a globálnej konkurencie Únia musí byť o krok vpred pred tempom zmien. „Dnes sa chceme zamerať na tri priority: dokončenie jednotného trhu, investovanie do zručností a kvalitných pracovných miest a riešenie krízy dostupnosti bývania,“ uviedla.
Pripomenula, že jednotný trh od svojho vzniku v roku 1993 zvýšil HDP v EÚ takmer o 4 % a vytvoril približne 3,6 milióna pracovných miest. Posilnenie jednotného trhu by mohlo tieto čísla zdvojnásobiť, ale treba prekonať veľkú fragmentáciu s 27 rôznymi súbormi pravidiel v 27 členských štátoch. Preto EK v marci navrhne 28. právny režim pre podniky, aby mohli jednoduchšie pôsobiť v členských štátoch, pričom európske pracovné normy nebudú spochybňované.
„Vyvíjame digitálne nástroje, aby sme zjednodušili prístup k sociálnemu zabezpečeniu. Môžeme uľahčiť zamestnávanie ľudí a poskytovanie služieb v celej EÚ. To ide ruka v ruke s prísnejším presadzovaním práva prostredníctvom Európskeho orgánu práce,“ vysvetlila s dôrazom na to, že treba odstrániť prekážky, ktorým pracovníci stále čelia, keď chcú pracovať v inom členskom štáte EÚ.
Upozornila, že únia zručností s budúcou zárukou zručností by mala pomôcť ľuďom prejsť z odvetví v transformácii do odvetví, ktoré hľadajú kvalifikovaných pracovníkov. To znamená viac investícií do zvyšovania kvalifikácie a pomoci firmám prispôsobiť pracovné miesta pri zavádzaní umelej inteligencie.
Účel Akčného plánu pre dostupné bývanie je podľa nej snaha obmedziť krátkodobé prenájmy tam, kde zvyšujú ceny a odstrániť zbytočné prekážky v plánovaní a povoľovaní, pretože dnes viac ako milión ľudí v Európe nemá domov, kam by sa mohli vrátiť.
