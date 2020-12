Leyenová: Na rokovaniach EÚ a Británie došlo k pokroku

Brusel 16. decembra (TASR) - Na rokovaniach medzi Európskou úniou (EÚ) a Britániou došlo k určitému pokroku, ale stále nie je možné predpovedať, či dôjde aj k dohode o obchode. Povedala to v stredu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová poslancom Európskeho parlamentu. Dodala, že najbližšie dni budú kritické.



Spojené kráľovstvo v januári vystúpilo z EÚ, ale do konca tohto roka, počas prechodného obdobia, pokračuje obchod tak ako za čias jeho členstva v bloku. Obe strany sa medzitým snažia uzavrieť dohodu, aby zabránili zavedeniu ciel a ďalších bariér od 1. januára 2021.



"Za súčasného stavu vám nemôžem povedať, či dôjde k dohode alebo nie. Môžem vám však povedať, že teraz je tu cesta k dohode. Môže byť veľmi úzka, ale je tu," povedala von der Leyenová, podľa ktorej stále zostávajú nevyriešené dva sporné body - spravodlivá hospodárska súťaž a rybolov. Nasledujúce dni tak budú rozhodujúce.



Jedným z najproblematickejších bodov je rybolov, na ktorom môže dohoda stroskotať. Británia trvá na prevzatí kontroly nad svojimi vodami, zatiaľ čo EÚ si chce do nich udržať prístup.



„Pokiaľ ide o rybné hospodárstvo, diskusia je stále veľmi ťažká,“ informovala zákonodarcov von der Leyenová a sľúbila, že Únia bude pokračovať v rokovaniach, aj keď sa niekedy zdá, že tento bod nebude schopná vyriešiť.