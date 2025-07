Leyenová: Navrhli sme doteraz najambicióznejší dlhodobý rozpočet EÚ

Brusel 16. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu krátko pred 17.00 h potvrdila, že návrh budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ je rozpočet pre novú éru, ktorá zodpovedá ambíciám Európy, rieši európske výzvy a posilňuje nezávislosť Európy. Informuje o tom spravodajca TASR.



Pred novinármi spresnila, že ide o najambicióznejší rozpočet EÚ vôbec, ktorý je „strategickejší, flexibilnejší a transparentnejší“ a znamená, že EÚ investuje viac do svojej nezávislosti a do schopnosti reagovať na rôzne krízy.



Dodala, že príspevky členských štátov zostanú konštantné vďaka návrhom na rozšírenie možnosti vlastných príjmov pre eurorozpočet.



Podľa materiálov, ktoré predložila EK, budúci viacročný finančný rámec (VFR) bude mať namiesto 52 súčasných programov iba 16, čiže má byť jednoduchší pre používateľov a poskytovať lepšie výsledky.



Najväčšia položka, 865 miliárd eur, je určená pre takzvané národné a regionálne partnerstvá, v rámci ktorých je pokrytá aj spoločná poľnohospodárska politika a 300 miliárd eur EK vyčlenila na podporu poľnohospodárov a na priame platby pre nich.



Ďalších 410 miliárd eur eurokomisia navrhla na nový Európsky fond pre konkurencieschopnosť (ECF), ktorý by zahŕňal aj programy ako Horizont Európa a Inovačný fond.



Na treťom mieste z hľadiska výdavkov je položka Ostatné, ktorá obsahuje Program na prepájanie Európy (CEF), výdavky na zdravotníctvo a civilnú ochranu, program na podporu jednotného trhu, výskum a vedu v rámci Euratom, spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, spravodlivosť, platby na demontáž jadrových elektrární, podporu pre zámorské krajiny a územia EÚ.



Nasleduje položka s názvom Globálna Európa v hodnote 200 miliárd eur a nakoniec 49 miliárd eur je určených pre programy Erazmus+ a program AgoraEU, ktorý sa zameriava na kreatívny priemysel a médiá.



Leyenová potvrdila, že navrhované zvýšenie a modernizácia rozpočtu, „ktorý čelí realite dneška a musí čeliť výzvam zajtrajška,“ by sa čiastočne mohlo financovať z nových daní, vlastných dodatočných zdrojov príjmov, aby národné odvody do spoločnej kasy zostali nezmenené. Komisia podľa jej slov navrhuje zaviesť napríklad daň pre veľké spoločnosti s ročným obratom viac ako 50 miliónov eur, daň z elektronického odpadu nevyzbieraného na recykláciu, a bude žiadať podiel príjmov z národných daní z tabaku.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)