Leyenová otvorila dialóg o budúcnosti automobilového priemyslu EÚ

Brusel 30. januára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok zvolala do Bruselu kľúčových lídrov európskeho automobilového priemyslu, sociálnych partnerov a zainteresované strany, aby spolu spustili Strategický dialóg o budúcnosti európskeho automobilového priemyslu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia v správe pre médiá spresnila, že tento dialóg predstavuje začiatok inkluzívneho a kolaboratívneho procesu zameraného na riešenie kritických výziev, ktorým toto odvetvie čelí, a zabezpečenie trvalého úspechu pre "hlavnú hybnú silu" európskeho hospodárstva.



"Vnímame výzvy, ktorým čelí európsky automobilový priemysel. Preto konáme rýchlo, aby sme ich riešili. Hlavnou otázkou, na ktorú musíme nájsť odpoveď, je, čo nám stále chýba, aby sme uvoľnili inovatívnu silu našich spoločností a zabezpečili robustný a udržateľný automobilový sektor? Dnešným dňom sa začína dialóg, ktorý nám pomôže orientovať sa v zmenách, ktoré nás čakajú," uviedla šéfka EK.



Spresnila, že výsledkom tohto dialógu bude komplexný akčný plán, ktorý eurokomisia predstaví 5. marca. Vypracovaním akčného plánu bol poverený eurokomisár pre udržateľnú dopravu Apostolos Tzitzikostas. Akčný plán podľa nej načrtne jasný smer, ktorý má zabezpečiť, že automobilový priemysel bude v Európe prosperovať a úspešne konkurovať na globálnej scéne.



Komisia pripomenula, že automobilový priemysel v EÚ podporuje viac ako 13 miliónov priamych a nepriamych pracovných miest a k HDP EÚ prispieva približne jedným biliónom eur. Okrem ekonomického vplyvu toto odvetvie zabezpečuje bezpečnú a cenovo dostupnú mobilitu pre občanov a podniky a vyrába produkty, ktoré sú celosvetovo uznávané.



Akčný plán sa bude zaoberať širokou škálou otázok relevantných pre odvetvie automobilizmu - nábor talentov, lepší prístup k zdrojom, podpora technologických inovácií a vývoja vozidiel novej generácie či vytvorenie pragmatického a predvídateľného regulačného rámca.



Akčný plán, ktorý má na starosti komisár Tzitzikostas, bude zahŕňať štyri tematické oblasti práce, do ktorých sú zapojení aj ďalší štyria členovia Von der Leyenovej kabinetu. Eurokomisár pre klimatické otázky Wopke Hoekstra sa zameria na čistý prechod v automobilovom sektore (bezemisné autá), výkonný podpredseda EK Stéphane Séjourné zodpovedný za prosperitu a priemyselnú stratégiu bude mať na starosti priemyselné hodnotové reťazce pre toto odvetvie, komisárka pre technickú suverenitu Henna Virkkunenová dohliadne na diskusie o technologických a digitálnych inováciách a komisárka Roxana Minzatuová zodpovedná za oblasť sociálnych práv bude mať na starosti tému zručností a sociálnych aspektov v rámci odvetvia.



Členské štáty (Rada EÚ) a Európsky parlament budú do tohto procesu úzko zapojené a budú pravidelne informované o priebehu a výsledkoch strategického dialógu o budúcnosti európskeho automobilového priemyslu.