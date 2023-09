Leyenová: Pokles inflácie v eurozóne na 2 % si vyžiada nejaký čas

Štrasburg 13. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) tvrdo pracuje na tom, aby udržala infláciu pod kontrolou. Tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne, ktoré zostáva vytrvalo vysoké, však neklesne rýchlo na 2 %, čo je cieľová úroveň ECB. Uviedla to v stredu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v pléne Európskeho parlamentu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Vieme, že návrat k strednodobému cieľu ECB bude nejaký čas trvať," povedala počas prejavu v Štrasburgu.



Medziročná miera inflácie v eurozóne dosiahla v auguste 5,3 %. To je pokles z jej vrcholu na úrovni 10,6 %, ktorý dosiahla vlani v októbri, ale vysoko nad dvojpercentným cieľom ECB.



Európska komisia v pondelok (11. 9.) vo svojej najnovšej prognóze predpovedala, že inflácia v euroregióne sa roku 2024 zníži na 2,9 %.



Leyenová pochválila tiež ECB so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom a jej šéfku Christine Lagardovú za to, že "tvrdo pracujú na udržaní inflácie pod kontrolou".



Všetci teraz s napätím očakávajú výsledok štvrtkového (14. 9.) zasadnutia ECB, pričom názory na to, či zvýši úrokové sadzby alebo zastaví súčasný cyklu ich dvíhania, sa rôznia. Leyenová počas svojho prejavu privítala aj pokles cien energií v EÚ.



"Dobrou správou je, že Európa začala znižovať ceny energie," povedala a poukázala na cenu plynu, ktorá je v súčasnosti približne na úrovni 35 eur za megawatthodinu v porovnaní s viac ako 300 eurami pred rokom.



Panovali totiž obavy, že Európska únia bude mať problémy po tom, ako sa minulý rok po invázii Ruska na Ukrajinu rozhodla znížiť svoju závislosť od dovozu energie z Ruska.