Leyenová: EÚ ponúkla Američanom nulové clá na priemyselné tovary

Brusel 7. apríla (TASR) - Európska únia ponúka Spojeným štátom dohodu o vzájomnom zrušení všetkých ciel na priemyselné tovary. Oznámila to v pondelok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová po stretnutí s nórskym predsedom vlády Jonasom Gahr Storem. Informuje o tom spravodajca TASR.



Šéfka eurokomisie, ktorá v nedeľu (6. 4.) rokovala o amerických clách aj s britským premiérom Keirom Starmerom, v správe pre médiá spresnila, že nové clá prinášajú obrovské náklady najmä pre amerických spotrebiteľov a podniky, no majú aj obrovský vplyv na globálnu ekonomiku a ťažko zasiahnu rozvojové krajiny.



„Napriek tomu sme pripravení rokovať s USA. V skutočnosti sme ponúkli nulové clá na priemyselný tovar, ako sme to úspešne urobili s ďalšími obchodnými partnermi. Pretože Európa je vždy pripravená na dobrý obchod. Toto nechávame na stole. Sme však pripravení reagovať aj prostredníctvom protiopatrení a brániť svoje záujmy,“ uviedla.



Na otázku médií, či to počas doterajších rokovaní ponúkal americkej strane eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, hovorkyňa EK Arianna Podesta potvrdila, že Šefčovič o tom už predtým hovoril s partnermi z USA.



Von der Leyenová zároveň zdôraznila, že EÚ sa bude chrániť pred nepriamymi vplyvmi nových ciel aj prostredníctvom odklonu obchodu. Na tento účel EK zriadi Pracovnú skupinu dohľadu nad dovozmi (Import Surveillance Task Force) a bude spolupracovať s priemyslom pre uistenie, že existuje potrebná základňa dôkazov pre prijímané politické opatrenia.



Šéfka EK v tejto súvislosti uviedla, že pokračuje v intenzívnom oslovovaní zástupcov európskeho priemyslu. V pondelok doobeda sa stretla s predstaviteľmi oceliarskeho a hliníkového priemyslu, ako aj so zástupcami BusinessEurope a SME United. Poobede ju čakali rokovania s automobilovým priemyslom a v utorok očakáva zástupcov farmaceutického priemyslu.



„Diskutujeme o reakcii voči USA, ale aj o ďalších dvoch pilieroch našej stratégie - o posilnení jednotného trhu odstránením prekážok a o diverzifikácii našich obchodných vzťahov,“ opísala Leyenová podstatu svojich stretnutí s odborníkmi z priemyselných odvetví.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)