Leyenová: Trumpove clá vedú svet k tomu, že chce viac obchodovať s EÚ

Brusel 15. apríla (TASR) - Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok naznačila, že neistota vyplývajúca z colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa má aj pozitívny vedľajší účinok - s Európskou úniou chce teraz uzavrieť obchodné dohody viac štátov. Von der Leyenová to povedala v rozhovore pre nemecký denník Die Zeit, z ktorého citoval magazín Politico.



Trump zaviedol začiatkom apríla tzv. recipročné clá na dovoz do USA. Tie vzápätí v stredu 9. apríla odložil o 90 dní pre väčšinu krajín s výnimkou Číny, ktorej ich, naopak, zdvihol až na 145 percent. Trump chcel na dovoz z EÚ uvaliť 20-percentné clá. Keďže ich však odložil, Európska únia pozastavila odvetné kroky.



„V súčasnosti vediem nespočetné množstvo rozhovorov s hlavami štátov a vlád z celého sveta, ktoré chcú s nami spolupracovať na novom poriadku,“ povedala von der Leyenová v rozhovore pre Die Zeit. „Každý žiada viac obchodu s Európou - a nejde len o hospodárske väzby, ale aj o vytvorenie spoločných pravidiel a predvídateľnosť,“ dodala s tým, že Európa to podľa nej dokáže zabezpečiť.



Od Trumpovho oznámenia o nových clách zachvátila transatlantický obchod vlna neistoty, ktorá otriasla trhmi a spochybnila budúcnosť hospodárskej spolupráce medzi Európskou úniou a USA, píše Politico.



EÚ sa preto teraz snaží hľadať nové spôsoby diverzifikácie obchodných partnerstiev a skúma možnosti prehĺbenia väzieb s inými veľkými ekonomikami, ako je Čína. Európa sa podľa predsedníčky eurokomisie prebudila a má príležitosť zohrávať „silnú úlohu v novom svetovom poriadku, ktorý sa pomaly vytvára“.



„Teraz musíme využiť tento impulz na otvorenie nových trhov pre naše spoločnosti a nadviazať čo najužšie vzťahy s mnohými krajinami, ktoré majú rovnaké záujmy ako my,“ povedala von der Leyenová.