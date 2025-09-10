< sekcia Ekonomika
Leyenová vyslovila za podporu európskych áut a poľnohospodárov
Leyenová skonštatovala, že autá sú pilierom hospodárstva a priemyslu EÚ a európskou hrdosťou.
Autor TASR
Štrasburg/Brusel 10. septembra (TASR) - EÚ musí podporiť výrobu cenovo dostupných európskych áut, ako aj farmárov zabezpečujúcich vysokokvalitné potraviny. V stredu na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu to zdôraznila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v rámci prejavu o stave Únie. Informuje o tom spravodajca TASR.
Leyenová skonštatovala, že autá sú pilierom hospodárstva a priemyslu EÚ a „európskou hrdosťou“. „Závisia od nich milióny pracovných miest. Začiatkom tohto roka sme tomuto sektoru poskytli väčšiu flexibilitu na dosiahnutie cieľov do roku 2025. Toto funguje. A s ohľadom na technologickú neutralitu teraz pripravujeme preskúmanie do roku 2035,“ vysvetlila prístup exekutívy EÚ k autám so spaľovacím motorom,
Podľa jej slov milióny Európanov si chcú kúpiť cenovo dostupné európske autá, preto treba investovať do malých, cenovo dostupných vozidiel, čo pomôže európskemu trhu a uspokojí prudký nárast globálneho dopytu.
„Preto navrhneme spoluprácu s priemyslom na novej iniciatíve Malé cenovo dostupné autá. Európa by mala mať vlastné elektrické auto. E pre environmentálne - čisté, efektívne a ľahké. E pre ekonomické - cenovo dostupné pre ľudí. E pre európske - vyrobené tu v Európe, s európskymi dodávateľskými reťazcami. Pretože nemôžeme dovoliť Číne a iným, aby tento trh dobyli. Budúcnosť je elektrická a Európa bude jej súčasťou. Budúcnosť áut a autá budúcnosti musia byť v Európe,“ odkázala.
Rovnako ocenila, že v Európe je prístup k vysokokvalitným potravinám, ktoré európski farmári a rybári produkujú za prijateľné ceny. Dodala, že ide o strážcov pôdy a oceánov a biodiverzity, ktorí sú kľúčom ku potravinovej bezpečnosti.
„Čelia však prekážkam - od vysokých vstupných nákladov až po byrokraciu alebo nekalú hospodársku súťaž. Konáme na všetkých týchto frontoch,“ povedala. Pripomenula, že eurokomisia zjednodušila spoločnú poľnohospodársku politiku a v budúcom dlhodobom rozpočte vyčlenila zdroje na podporu príjmov farmárov, pričom financovanie bude možné doplniť aj z národných a regionálnych rozpočtových prostriedkov.
Podľa jej slov farmári potrebujú spravodlivú hospodársku súťaž a rovnaké podmienky. Aj preto obchodná dohoda s krajinami Mercosur obsahuje silné záruky pre nich. Vyslovila sa aj za posilnenie postavenia farmárov v potravinovom reťazci, aby mali právo na spravodlivé ceny za vyrobené potraviny a spravodlivé zisky pre svoje rodiny. EK preto preskúma implementáciu právnych predpisov o nekalých obchodných praktikách a zvýši svoj propagačný rozpočet na spustenie novej kampane s názvom „Kupujte európske potraviny“.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
