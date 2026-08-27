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Leyenová zhodnotila ekonomické výzvy EÚ
Za výzvu považuje aj financovanie ekonomík. Tvrdí, že v EÚ nie je nedostatok technológií ani úspor, chýba však schopnosť rozširovať podniky.
Autor TASR
Brusel 27. augusta (TASR) - Francúzsko malo na ekonomické zmeny v Európe zásadný vplyv. Uviedla to vo štvrtok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová na samite francúzskych podnikateľov 2026, ktorý sa koná v Paríži v dňoch 26. a 27. augusta a na ktorom zhodnotila hlavné ekonomické výzvy EÚ, informuje spravodajca TASR.
Šéfka EK pripomenula, že ekonomický model EÚ bol po dlhé roky založený na lacnej dovoznej energii, otvorenom globálnom obchode, rastúcom prístupe na čínsky trh, americkej strategickej ochrane a západnom technologickom pokroku. Tieto prvky sa podľa nej vytratili a premena európskych výhod na investície, výrobu a rast sa stala drahšou.
„Naše firmy čelia viacerým otrasom súčasne: vyššie ceny energií, fragmentácia jednotného trhu, zložité pravidlá a konkurencia, ktorá nie je vždy spravodlivá,“ uviedla pred účastníkmi výročnej konferencie francúzskych podnikateľov. Zdôraznila, že cieľ EÚ je jasný: urobiť z Európy kontinent, ktorý produkuje, investuje a chráni, posilniť priemyselnú kapacitu, vytvárať príležitosti na investovanie.
„Francúzsko malo na tieto zmeny zásadný vplyv - na našu potrebu nezávislosti, priemyselnú politiku, jadrovú energiu, na elektrifikáciu a umelú inteligenciu. Európa teraz zabezpečuje, aby tieto rozhodnutia mali potrebný dosah. Pretože žiadnu z týchto bitiek nemôže vyhrať len jedna krajina. My, Európania, musíme zatiahnuť za všetky páky, ktoré dnes určujú našu konkurencieschopnosť,“ povedala.
Spresnila, že prvá výzva sa týka pravidiel a podmienok hospodárskej súťaže, lebo spoločnosti EÚ by nemali platiť dvakrát - pre zložité pravidlá a po druhé kvôli konkurentom, ktorí nemajú rovnaké náklady. To znamená, ďalej zjednodušovať a obnovovať spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže, pričom cieľom EK je znížiť administratívnu záťaž o 25 % pre všetky spoločnosti a o 35 % pre malé a stredné podniky do roku 2029.
Upozornila, že niektoré čínske spoločnosti dostávajú osemkrát viac dotácií ako porovnateľné firmy v krajinách OECD. Čínsky dovoz do EÚ sa za päť rokov zvýšil o 45 %, kým vývoz Únie do Číny klesá. Obchodný deficit s Čínou teraz dosahuje takmer miliardu eur denne a začiatkom tohto roka vzrástol o ďalších 10 %. Tento rok po prvý raz majú všetky členské štáty EÚ obchodný deficit s Čínou.
„Musíme zabezpečiť dodržiavanie spravodlivých podmienok. Dialóg s Čínou je nevyhnutný, musí však priniesť výsledky. Keď dialóg nestačí, musíme byť pripravení plne využiť naše nástroje. Len vlani sme otvorili vyše 30 nových prešetrovaní na ochranu obchodu,“ opísala situáciu, ktorá podľa nej viedla k ochrane viac ako 600.000 pracovných miest v EÚ.
Za výzvu považuje aj financovanie ekonomík. Tvrdí, že v EÚ nie je nedostatok technológií ani úspor, chýba však schopnosť rozširovať podniky. Mnoho projektov stagnuje, pretože počiatočná investícia je príliš riskantná, dopyt je neistý alebo kapitál je príliš drahý. Pomôcť môže 450 miliárd eur z Európskeho fondu pre konkurencieschopnosť a programu Horizont Európa, ktoré v budúcom dlhodobom rozpočte podporia výskum a inovácie, podnikanie od počiatočných prototypov po priemyselnú výrobu.
Tretia výzva sa podľa nej týka jednotného trhu, „najväčšieho hospodárskeho aktíva“ Únie, ktorý treba dobudovať v sektore služieb, energetiky, telekomunikácií, financií a digitálnej ekonomiky, lebo vnútorné bariéry majú rovnaký vplyv ako clá - až do výšky 45 % na tovar a 110 % na služby.
Upozornila tiež na to, že vysoké ceny energie obmedzujú konkurencieschopnosť a nezávislosť EÚ. Zdôraznila, že elektrina by nemala byť zdaňovaná viac ako plyn, aj to, že pre priemysel je predvídateľnosť rovnako dôležitá ako cena energií, aj preto EK navrhla modernizáciu európskeho trhu s uhlíkom, pričom cieľ zostal nezmenený - dosiahnuť v EÚ uhlíkovú neutralitu do roku 2050.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Šéfka EK pripomenula, že ekonomický model EÚ bol po dlhé roky založený na lacnej dovoznej energii, otvorenom globálnom obchode, rastúcom prístupe na čínsky trh, americkej strategickej ochrane a západnom technologickom pokroku. Tieto prvky sa podľa nej vytratili a premena európskych výhod na investície, výrobu a rast sa stala drahšou.
„Naše firmy čelia viacerým otrasom súčasne: vyššie ceny energií, fragmentácia jednotného trhu, zložité pravidlá a konkurencia, ktorá nie je vždy spravodlivá,“ uviedla pred účastníkmi výročnej konferencie francúzskych podnikateľov. Zdôraznila, že cieľ EÚ je jasný: urobiť z Európy kontinent, ktorý produkuje, investuje a chráni, posilniť priemyselnú kapacitu, vytvárať príležitosti na investovanie.
„Francúzsko malo na tieto zmeny zásadný vplyv - na našu potrebu nezávislosti, priemyselnú politiku, jadrovú energiu, na elektrifikáciu a umelú inteligenciu. Európa teraz zabezpečuje, aby tieto rozhodnutia mali potrebný dosah. Pretože žiadnu z týchto bitiek nemôže vyhrať len jedna krajina. My, Európania, musíme zatiahnuť za všetky páky, ktoré dnes určujú našu konkurencieschopnosť,“ povedala.
Spresnila, že prvá výzva sa týka pravidiel a podmienok hospodárskej súťaže, lebo spoločnosti EÚ by nemali platiť dvakrát - pre zložité pravidlá a po druhé kvôli konkurentom, ktorí nemajú rovnaké náklady. To znamená, ďalej zjednodušovať a obnovovať spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže, pričom cieľom EK je znížiť administratívnu záťaž o 25 % pre všetky spoločnosti a o 35 % pre malé a stredné podniky do roku 2029.
Upozornila, že niektoré čínske spoločnosti dostávajú osemkrát viac dotácií ako porovnateľné firmy v krajinách OECD. Čínsky dovoz do EÚ sa za päť rokov zvýšil o 45 %, kým vývoz Únie do Číny klesá. Obchodný deficit s Čínou teraz dosahuje takmer miliardu eur denne a začiatkom tohto roka vzrástol o ďalších 10 %. Tento rok po prvý raz majú všetky členské štáty EÚ obchodný deficit s Čínou.
„Musíme zabezpečiť dodržiavanie spravodlivých podmienok. Dialóg s Čínou je nevyhnutný, musí však priniesť výsledky. Keď dialóg nestačí, musíme byť pripravení plne využiť naše nástroje. Len vlani sme otvorili vyše 30 nových prešetrovaní na ochranu obchodu,“ opísala situáciu, ktorá podľa nej viedla k ochrane viac ako 600.000 pracovných miest v EÚ.
Za výzvu považuje aj financovanie ekonomík. Tvrdí, že v EÚ nie je nedostatok technológií ani úspor, chýba však schopnosť rozširovať podniky. Mnoho projektov stagnuje, pretože počiatočná investícia je príliš riskantná, dopyt je neistý alebo kapitál je príliš drahý. Pomôcť môže 450 miliárd eur z Európskeho fondu pre konkurencieschopnosť a programu Horizont Európa, ktoré v budúcom dlhodobom rozpočte podporia výskum a inovácie, podnikanie od počiatočných prototypov po priemyselnú výrobu.
Tretia výzva sa podľa nej týka jednotného trhu, „najväčšieho hospodárskeho aktíva“ Únie, ktorý treba dobudovať v sektore služieb, energetiky, telekomunikácií, financií a digitálnej ekonomiky, lebo vnútorné bariéry majú rovnaký vplyv ako clá - až do výšky 45 % na tovar a 110 % na služby.
Upozornila tiež na to, že vysoké ceny energie obmedzujú konkurencieschopnosť a nezávislosť EÚ. Zdôraznila, že elektrina by nemala byť zdaňovaná viac ako plyn, aj to, že pre priemysel je predvídateľnosť rovnako dôležitá ako cena energií, aj preto EK navrhla modernizáciu európskeho trhu s uhlíkom, pričom cieľ zostal nezmenený - dosiahnuť v EÚ uhlíkovú neutralitu do roku 2050.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)