Leyenová:Férová konkurencia je podmienkou obchodnej dohody s Britániou

Brusel 29. januára (TASR) - Férová konkurencia je podmienkou obchodnej dohody s Britániu po brexite, tvrdí Európska komisia (EK).



Šéfka EK Ursula von der Leyenová povedala Británii, že solídne garancie slobodnej konkurencie sú predpokladom pre novú obchodnú dohodu s EÚ po brexite. V prejave na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu (EP), ktorý by mal v stredu schváliť dohodu o brexite, uviedla, že obe strany by mali spolupracovať v oblasti ochrany klímy a bezpečnosti.



"Uvažujeme o obchodnej dohode s nulovými clami a nulovými kvótami. Predpokladom však je, že firmy z EÚ a Británie si budú naďalej konkurovať za rovnakých podmienok, určite nebudeme naše firmy vystavovať neférovej konkurencii," povedala von der Leyenová.



Šéfka EK varovala, že EÚ bude ostražitá a bude dávať pozor na to, ako sa implementuje dohoda o vystúpení v oblasti írskej hranice. Dodala, že žiadny nový vzťah nedokáže pre Britániu zopakovať výhody členstva v Únii.



"Chcem, aby EÚ a Británia zostali dobrými priateľmi a dobrými partnermi," povedala von der Leyenová.