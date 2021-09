Leynová: Oživenie po koronakríze bude mať aj jasnú sociálnu dimenziu

Brusel/Štrasburg 15. septembra (TASR) - EÚ sa počas pandémie koronavírusu dokázala ekonomicky spamätať a dbá na to, aby oživenie po koronakríze malo aj jasnú sociálnu dimenziu. Uviedla to v stredu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v rámci svojej správy o stave Únie na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.



Šéfka eurokomisie zdôraznila, že EÚ dokázala v časoch pandémie rýchlo reagovať aj v ekonomickej oblasti. Spresnila, že program SURE podporil milióny zamestnancov a státisíce podnikov v celej Únii. Upozornila, že kým po finančnej kríze trvalo osem rokov, kým sa HDP krajín Únie zotavilo na predkrízovú úroveň, tohto roku už 19 krajín dosahuje úrovne spred koronakrízy.



Budúcnosť je podľa nej v investíciách do rozvoja, čo má podobu 5G sietí a najmä digitalizácie a digitálnych zručností. Únia musí preskúmať, ako pandémia ovplyvnila ekonomiku, a zaistiť ďalší rozvoj vnútorného trhu, ktorý vytvára nové pracovné miesta a konkurencieschopnosť. Pripomenula, že EK vlani predložila iniciatívy, ktoré majú zaručiť Európe suverenitu vo výskumnej oblasti, a najnovšie úsilie sa v podobe nového zákona sústredí na zabezpečenie suverenity v oblasti čipov a polovodičov, na ktoré je odkázaný moderný priemysel.



Únia však podľa von der Leyenovej nechce zabudnúť ani na sociálny rozvoj, pomáha budovať európsky pilier sociálnych práv, aby bolo možné poskytnúť dôstojné pracovné miesta so spravodlivými podmienkami a sociálnym zabezpečením pre všetkých. "Navrhneme novú európsku stratégiu pre starostlivosť, aby každý mohol dostať čo najlepšiu starostlivosť a dobrú životnú rovnováhu," povedala pred europoslancami.



Zároveň spresnila, že sociálna spravodlivosť je aj otázkou daňovej spravodlivosti, a preto všetky podniky musia platiť dane. Komisia bude aj naďalej bojovať proti daňovým únikom a pripraví zákon, ktorý sa zameria na zisky schránkových spoločností. Chce navrhnúť aj zavedenie minimálnej dennej sadzby pre spoločnosti.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)