LG a Honda investujú v USA 4,4 mld. USD do spoločného podniku

Tokio 29. augusta (TASR) - Veľký juhokórejský výrobca batérií LG a japonská automobilka Honda plánujú veľkú investíciu v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Spoločnosti investujú 4,4 miliardy USD (4,4 miliardy eur) do spoločného podniku v USA, v ktorom sa majú produkovať batérie exkluzívne pre elektromobily Hondy určené pre severoamerický trh. O lokácii závodu ešte nie je rozhodnuté, ale výstavba by sa mala spustiť už začiatkom budúceho roka. Potom na konci roka 2025 by sa v závode mali začať vyrábať lítiovo-iónové batérie. Spoločná firma bude založená v tomto roku.