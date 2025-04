LG Electronics zvažuje zvýšenie cien a presun časti výroby do USA

Soul 24. apríla (TASR) - Juhokórejský koncern LG Electronics uvažuje o zvýšení cien niektorých svojich produktov ako odpoveď na americké dovozné clá. Okrem toho skúma možnosti presunu produkcie svojich domácich spotrebičov do USA. Uviedla to spoločnosť vo štvrtok po tom, ako informovala o výsledkoch za 1. štvrťrok. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



„Optimalizujeme naše výrobné lokality a zvažujeme aj zvýšenie cien ako možnú odpoveď (na dovozné clá),“ povedal viceprezident LG Electronics Kim I-kueon. Dodal, že spoločnosť zvažuje presun výroby domácich spotrebičov vrátane práčok a sušičiek do svojho závodu v americkom štáte Tennessee. Produkcia tohto závodu môže pokryť takmer pätinu z celkového objemu predaja domácich spotrebičov LG Electronics na americkom trhu.



Firma očakáva, že ak americké recipročné clá vstúpia do platnosti, tak sa na biznise spoločnosti odrazia od 3. štvrťroka tohto roka. Spoločnosť si za týmto účelom už pripravila cestovnú mapu zvyšovania cien, čo by jej malo pomôcť kompenzovať dôsledky vyšších dovozných ciel do USA, dodal Kim potom, ako firma zverejnila výsledky za 1. kvartál.



Spoločnosť uviedla, že za 1. štvrťrok zaznamenala čistý zisk 875,6 miliardy juhokórejských wonov (539,38 milióna eur). Medziročne to predstavuje rast o takmer 50 %. Zisk pred zdanením sa zvýšil z 989,2 miliardy na 1,12 bilióna wonov a tržby vzrástli z 21,10 bilióna na 22,74 bilióna wonov.



Horšie sa však vyvíjal prevádzkový zisk, ktorý zaznamenal pokles. Zatiaľ čo v 1. kvartáli minulého roka dosiahol 1,34 bilióna wonov, v tomto roku to bolo 1,26 bilióna wonov.



(1 EUR = 1623,36 KRW)